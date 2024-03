20 Jahre schuhplus: 20 aufregende Gewinnspiele zum Jubiläum! Noch 8 Wochen für die Teilnahme

Spezialist für Schuhe in Übergrößen verlost 20 Traumpreise zum 20. Geburtstag

Gewinnspiele bieten nicht nur die Möglichkeit, großartige Preise zu gewinnen, sondern sind auch eine Gelegenheit, die Verbundenheit mit Kundinnen und Kunden zu feiern. schuhplus, Europas größtes Versandhaus für Schuhe in großen Größen, nutzt diese Möglichkeit, denn das Übergrößen-Unternehmen aus Niedersachsen feiert einen bedeutenden Meilenstein: Der SchuhXL-Betrieb zelebriert sein 20-jähriges Bestehen. In zwei Jahrzehnten hat sich schuhplus als verlässliche Anlaufstelle für hochwertige Damenschuhe in Übergrößen und ebenfalls große Herrenschuhe etabliert und möchte nun seine Dankbarkeit gegenüber den treuen Kunden:innen zeigen, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben. „Aus diesem Anlass veranstalten wir bei schuhplus 20 aufregende Gewinnspiele mit 20 fantastischen Preisen – eines für jedes Jahr unserer Erfolgsgeschichte“, freut sich Geschäftsführer Kay Zimmer.

Die Liste der Preise ist so vielfältig wie die Kundinnen und Kunden selbst. Von Jahreskarten für Freizeitparks über E-Roller, Fahrräder bis hin Musical-Tickets für Disneys DIE EISKÖNIGIN oder Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN ist alles mit an Bord. Die Gewinnspiele bieten eine breite Palette von Preisen für jeden Geschmack und jede Vorliebe. Darüberhinaus haben Teilnehmer:innen die Chance, den Premium Grill Kamado Joe von The Barbecue Park aus Heede zu gewinnen, die Koffer für eine Reise ins Familux-Resort „Alpenrose“ in Tirol zu packen oder einen entspannten Inselurlaub in Ostfriesland zu erleben. Oder wie wäre es mit einem Barista-Kurs in Kooperation mit der Kanne Rösterei? Wer sein Glück herausfordern möchte, sollte die Gewinnspiele bei schuhplus für sich entdecken, denn die Gewinnchancen sind sehr groß – unabhängig von der Schuhgröße. Doch die Zeit drängt, denn die Teilnahmefrist endet bereits in 8 Wochen! Daher sollten alle, die sich noch nicht registriert haben, diese Gelegenheit nutzen, um einen der großartigen Preise zu gewinnen und Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten von schuhplus zu sein.

„Die Spannung steigt, denn die Gewinnerinnen und Gewinner werden wie immer LIVE auf den Social-Media-Kanälen von schuhplus gezogen. Die Auslosung findet bereits in der ersten Juni-Woche statt“, freut sich Markektingleiter Georg Mahn. Mit Demut und Respekt schaut das schuhplus-Team auf unfassbare 20 Jahre zurück und stellt sich selbst die Frage: Wo ist bloß die Zeit geblieben. „Wir sind damals angefangen im Keller meiner Oma. Heute sind wir das größte Versandhaus Europas für XL-Schuhe. Das haben wir einzig unserer Kundschaft zu verdanken, die uns stets mit besten schuhplus-Kundenbewertungen urteilt. Sie sind für uns wie die Sohlen unserer Schuhe – sie tragen uns durch jede Herausforderung und lassen uns über den Laufsteg des Erfolgs schreiten. Ohne unsere geschätzten Kundinnen und Kunden wären wir nur ein einzelner XL-Schuh ohne sein passendes Gegenstück. Daher möchten wir unserer Community auch unseren tiefsten Dank aussprechen für die Treue und für das unvergleichbare Vertrauen“, so Kay Zimmer.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

