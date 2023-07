25 Cloud-Regionen weltweit: Data Movement Plattform von Fivetran auf Erfolgskurs

Unternehmen in Nordamerika, Europa und Asien können ihre Daten für KI/ML-Dienste sowie Data Analytics nutzen und strenge Anforderungen an Data Governance und -haltung erfüllen

München, 20. Juli 2023 – Fivetran, der führende Anbieter für automatisiertes Data Movement, erweitert seine Cloud-Angebote in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Denn Datenvolumina wachsen weiter exponentiell. Entsprechend steigt die Nachfrage in Unternehmen nach einer skalierbaren, sicheren und zuverlässigen Plattform für das Management von Datenintegration und den Austausch zwischen Anwendungen, Datenbanken und verschiedenen Datenspeichern. Durch das Angebot von Fivetran haben Start-ups ebenso wie globale Unternehmen die Skalierbarkeit und Flexibilität, die sie brauchen, um Daten in verschiedenen Clouds bereitzustellen und zu verwalten. Gleichzeitig erfüllen sie mit Fivetran die strengen Anforderungen an Datenhaltung und -hoheit mit detaillierter Data Governance und Zugriffskontrolle. Sie können ihren Teams Zugang zu allen notwendigen Daten für die Planung und Entscheidungsfindung ermöglichen, ohne dass diese Daten einem Risiko ausgesetzt sind.

Deutschland als Cloud Region ist schon lange Teil des lokalisierten Angebots von Fivetran

Fivetran unterstützt nun Kunden weltweit in mehr als 25 Cloud-Regionen über die Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure. Dazu gehören Kernmärkte wie Deutschland: Unternehmen mit Sitz in Deutschland werden aus den Google und Amazon Data Centern in Frankfurt betreut, so dass die Daten das Land zu keinem Zeitpunkt verlassen. Zudem hat Fivetran allein in den letzten zwölf Monaten neun neue Cloud-Regionen eingeführt: Niederlande (Azure), Kanada (AWS und Azure), Japan (GCP und AWS), Singapur (AWS), USA – Central (Azure), US-West Government Cloud (AWS) und Indonesien (GCP). In Kürze wird Fivetran noch eine weitere Cloud-Region in den Vereinigten Arabischen Emiraten (Azure) anbieten.

Einem kürzlich erschienenen Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) zufolge haben 71 Prozent aller Länder bereits Datenschutzvorschriften erlassen, und weitere neun Prozent erwägen entsprechende Regelungen, von denen viele strenge Anforderungen an die Datenaufbewahrung enthalten.

„Zur Datenstrategie bei Okta gehört es, unsere Produktfunktionen zu stärken, die Sicherheit zu erhöhen und die Customer Experience weiter zu verbessern“, so Anoop Lalla, VP of Data and Insights bei Okta. „Daher ist es das Ziel unseres Datenteams, dem Unternehmen vertrauenswürdige und transparente Daten zur Verfügung zu stellen. Durch die Partnerschaft mit Fivetran bieten wir umfassende Datentransparenz im großen Maßstab. Dadurch können wir die Anforderungen an Performance und Governance erfüllen und gleichzeitig unseren Kunden eine nahtlose, sichere sowie reibungslose Erfahrung bieten.“

„Unser Multi-Cloud-Ansatz bietet unseren Kunden die Skalierbarkeit und Flexibilität, die sie benötigen, um in neue Märkte zu expandieren, die Nutzung ihrer Cloud-Anbieter zu optimieren und die Leistung und Effizienz zu verbessern“, sagt Amy Peterson, Senior Group Product Manager bei Fivetran. „Gleichzeitig können wir globale Unternehmen dabei unterstützen, die strengen Anforderungen an Datenhaltung und -hoheit zu erfüllen, die sich aus der DSGVO und den sich schnell ändernden Datenschutzbestimmungen weltweit ergeben.“

Immer mehr global tätige Fivetran-Kunden, darunter Autodesk, DoorDash, Elsevier, Okta und Penguin Random House, nutzen Fivetran nun auch in neuen Regionen, um dort ebenfalls Wissen über ihr Business aus ihren Daten zu gewinnen. In Deutschland gehören Unternehmen wie DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Siemens, VW Financial Services und Westwing zu den Kunden.

„Unsere Kunden brauchen die Möglichkeit, tiefe Einblicke in ihre Daten bekommen zu können, wo und wie auch immer sie diese benötigen. Nur so können sie die datengestützte Entscheidungsfindung beschleunigen und eigene große Sprachmodelle für generative KI-Anwendungen entwickeln“, so George Fraser, CEO von Fivetran. „Wir planen, unsere Cloud-Datenregionen noch weiter auszubauen und Unternehmen den automatisierten Datenzugriff zu ermöglichen, den sie für ihr Geschäft benötigen.“

Fivetran expandiert weiter

Ebenfalls gab Fivetran die Eröffnung von zwei neuen Niederlassungen bekannt: Mit Toronto (Kanada) und Novi Sad (Serbien) hat das Unternehmen nun mehr als zehn Niederlassungen weltweit, die insgesamt Tausende von Kunden betreuen.

Das schnelle Wachstum von Fivetran in allen Branchen und bei den Global-2000-Unternehmen beruht auf der Lösung einer der zeitaufwändigsten Herausforderungen, denen sich Datenteams heute gegenübersehen: Die Erstellung und Pflege von Datenpipelines, die Daten in einem Cloud Data Lake oder Cloud Data Warehouse zentralisieren. Fivetran automatisiert den ELT-Prozess vollständig und bietet vorgefertigte Pipelines, die innerhalb von Minuten bereitgestellt werden können und sich automatisch an Änderungen der Quell-APIs und Schemata anpassen. Daten werden in und zwischen Cloud- und On-Premise-Umgebungen mit weit höheren Security-Stufen verschoben und zentralisiert, als mit selbst entwickelten Konnektoren.

Mehr Informationen über die Cloud-Regionen von Fivetran und die Unterstützung für die Datenhaltung finden Interessierte auf dieser Seite.

Über Fivetran

Fivetran automatisiert alle Arten von Data Movement im Zusammenhang mit Cloud-Datenplattformen. Das gilt vor allem für die zeitaufwendigsten Teile des ELT-Prozesses (Extract, Load, Transform) – von der Extraktion von Daten über das Handling von Schema-Drifts bis hin zu Daten-Transformationen. Damit können sich Data Engineers auf wichtigere Projekte konzentrieren, ohne sich um die Data Pipelines kümmern zu müssen. Mit einer Up-Time von 99,9 % und sich selbst reparierenden Pipelines ermöglicht Fivetran Hunderten von führenden Marken weltweit, darunter Autodesk, Condé Nast, JetBlue, Lufthansa, Morgan Stanley und Pitney Bowes, datengestützte Entscheidungen zu treffen und so ihr Unternehmenswachstum voranzutreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Siemens, VW Financial Services und Westwing. Weitere Informationen unter fivetran.com.

Firmenkontakt

Fivetran

Tobias Knieper (Marketing Lead DACH)

Arnulfstraße 122

80636 München

.



https://fivetran.com

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Christine Schulze & Thomas Hahnel

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761- 0



https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.