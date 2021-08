Alternative zu HDF Designböden: berryAlloc Spirit + Style

Moderne Rigid-Designböden mit vielen Vorteilen gegenüber klassischem Design-Parkett

Bodenbeläge auf den bewährten Trägern aus hochdichter Faserplatte (HDF) sind derzeit kaum lieferbar. HDF ist seit den weltweiten Lieferengpässen durch die Corona-Krise derzeit nicht verfügbar. HDF in Grundlage bzw. wird als Trägerplatte für Laminat, Design-Parkett und andere Multi-Layer-Bodenbeläge verwendet. HARO, Parador, Gerflor, forbo, wineo und viele andere Bodenbelag-Hersteller nennen derzeit keine Liefertermine für solche Böden. Grund sich nach Alternativen umzusehen. Und die gibt es reichlich. Beim genauen Blick bieten einige Designböden sogar noch mehr Vorteile als klassisches HDF-Design-Parkett. Eine Alternative ist der neue berryAlloc Style Pro DreamClick 55 sowie der berryAlloc Spirit Home 40 Comfort mit integrierter Trittschalldämmung.

Die Alternative zum HDF Design-Parkett – Rigid Designboden von berryAlloc

berryAlloc Style Click Designboden ist das Ergebnis jahrelanger Herstellung und Entwicklung von Vinylböden. berryAlloc Style Designboden ist stabiler und leichter als jeder andere Rigid-Boden im Markt. Style ist ein äußerst zuverlässiger Boden, der Stabilität bei Temperaturänderungen garantiert. Dank patentiertem Rigid Composite Board (RCB) können Sie berryAlloc Style ganz einfach vor großen Panoramafenstern installieren. Diese RCB-Formel stellt sicher, dass plötzliche Änderungen von warm zu kalt oder umgekehrt den Bodenbelag nicht beeinträchtigen. Mit seinem starken Klicksystem kann berryAlloc Style dem Stress des Alltags problemlos standhalten. Dank der Schaumstruktur sind die Dielen besonders leicht, was sich hervorragend zum Transport eignet und für einfachste Installation sorgt. berryAlloc Style macht es auch der Umwelt leicht. Unsere Böden sparen im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt bis zu 30% Material. Darüber hinaus können sie am Ende ihres Lebens zu 100% recycelt werden.

Schnell und leicht verlegt – berryAlloc Style mit 360° DreamClick® Verlegesystem

Das berryAlloc DreamClick®- System macht die Installation des Style Designbodens so einfach wie möglich. berryAllloc Style ist damit in kürzester Zeit verlegt. Bis zu 12 m² in nur 30 Minuten kann man verlegen. Da berryAlloc Style Boden extrem leicht ist, braucht man auch kein schweres Werkzeug. Ein einfaches Trapezmesser reicht, um die Elemente zu schneiden. Ohne Sägen und Staub ist diesen Bodenbelag zu verlegen. DreamClick® ist nicht nur einfach zu verarbeiten, sondern auch sehr flexibel. Mit dem 360° Verriegelungssystem gibt es unendliche Kombinationen, denn jede Seite einer Planke kann an eine beliebige Seite der nächsten Planke angelegt werden. Dielen in verschiedenen Richtungen schaffen so ein eigenes Fischgrätmuster. Es gibt unendliche Möglichkeiten zur Verlegung von berryAlloc Style Designboden

In der Style-Kollektion dreht sich alles um Details. Unsere Designer haben sich in die Natur vertieft, um wirklich zu verstehen, wie sich Holzkonstruktionen anfühlen und aussehen. Sie kombinierten diese Forschung mit großartigem Handwerk, um vier wundervolle Holzlooks zu kreieren. Vier einzigartige Designs, die man sonst nirgendwo findet und in in Ihrer Oberfläche so authentisch fühlt.

Besondere Vorteile des berryAlloc Spirt Home 40 Comfort designbodens mit integrierter Trittschalldämmung

Mit berryAlloc Spirit Home Click Rigid Designboden bietet der belgische Hersteller drei weitere Serien Rigid-Designbelag der neusten Generation mit Rigid-Core Träger oder fachlich Solid Polymer Core (SPC). berryAlloc Spirit Home gibt es in den Varianten 30, 40 und 55. Diese Bezeichner bilden die Nutzschicht ab, wobei für den privaten Bedarf die berryAlloc Spirit Home Comfort Click 40 wohl am interessantesten ist, da sie eine integrierte Trittschalldämmung bietet und damit äußerst preiswert ist. berryAlloc bietet in den Kollektionen Spirit Home Click 40 Comfort und der Spirit Pro Click 55 Comfort seine Rigid-Designböden gleich mit einer als Gegenzug aufkaschierten Dämmunterlage an. So wird ganz nebenbei eine Trittschallreduzierung von bis zu -20 dB erreicht. Eine zusätzliche Unterlage bei der Verlegung wie etwa bei wineo 600 spart man damit ein.

Ein weiterer Vorteil der Rigid-Core Designböden besteht in Ihrem bis zu 30% geringeren Gewicht. Wer Pakete mit Vinyl-Design-Belägen schon einmal in die x-te Etage eines Hauses tragen musste, weiß, wie schwer Vinyl ist. Auch das Handling bei der Verlegung wird durch ein geringeres Gewicht spürbar erleichtert.

Neben den geringen Emissionen sind Rigid-Core Designböden von berryAlloc Spirit Home Click wesentlich formstabiler, da Silikate ihre Form bei Temperaturschwankungen bedeutend weniger ändern als Vinyl. Der “starre Kern” hat auch den Vorteil, dass die Unebenheiten eines vorhandenen Bodens bzw. Unterbodens überbrückt werden können, ohne dass sich der Untergrund “durchdrückt”. Das hat aber auch den Nachteil, dass zur Verlegung eine Dämmunterlage verwendet werden sollte, damit der neue Rigid-Core bzw. SPC Designboden satt aufliegt und nicht klappert. berryAlloc bietet mit der Kollektion Spirit Home Click 40 Comfort und Spirit Pro Click 55 Comfort die Rigid-Designböden gleich mit einer als Gegenzug aufkaschierten Dämmunterlage an. So wird ganz nebenbei eine Trittschallreduzierung von bis zu -20 dB erreicht.

Selbst in feuchten Räumen oder in der Nähe von großen Fenstern mit direktem Sonnenlicht haben Sie keine Probleme mit der Nutzung unseres Click-Comfort-Bodens oder der Klebevariante. Sagen Sie “auf Wiedersehen” zu den ungeliebten Profilen in der Tür! Unsere Spirit-SPC-Fußböden eignen sich für den Einsatz in allen geografischen Regionen: Vom sonnigen und exotischen Süden bis zum kühlen Norden bleibt Ihr Boden trotz Temperaturschwankungen bis zu +60° Celsius durchgehend stabil. Die innovative Technologie und Nachbehandlung der Dielen gewährleistet, dass Ihr Boden auch nach wiederholtem Erwärmen und Abkühlen immer eine gleichmäßige und ebene Oberfläche behält.

berryAlloc Spirit Home Rigid Designbelag enthält keine schädlichen Weichmacher und schafft sogar die Emissionsklasse A+, enthält also fast gar keine Stoffe, die in die Umwelt abgegeben werden können, was natürlich in jedem Fall gesünder ist.

Jetzt auf allfloors Designparkett von berryAlloc, Gerflor, ter Hürne, cortex, Parador, HARO, amtico, Adramaq, wineo, Gerflor, wineo und anderen bedeutenden Bodenbelag-Herstellern in großer Auswahl zertifiziert mi “Blauer Engel” auf allfloors.de sofort günstig online kaufen – allfloors® bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel hochwertigen Parkettböden. allfloors® Bodenbelag Fachhandel liefert versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Ihnen Projektangebote inkl. aller benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten…

Firmenkontakt

allfloors® Bodenbelag Marktplatz

Ralf Lieder

Gartenstraße 50

01445 Radebeul

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de/cortex.html

Pressekontakt

allfloors® Bodenbelag Fachhandel

Ralf Lieder

Industriestrasse 21

6055 Alpnach

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.