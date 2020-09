Alteryx ADAPT-Initiative für Data Worker mit mehr als 10.000 Teilnehmern

“Alteryx for Good”, eine CSR-Initiative von Alteryx, unterstützt von COVID-19 betroffene Arbeitskräfte mit internationaler Data Science-Ausbildung

München, 25. September 2020 – Alteryx, Inc. (NYSE: AYX), ein führendes Unternehmen für Analytic Process Automation (APA™), zieht nach vier Monaten ein erstes Fazit zu seiner Initiative “Advancing Data & Analytics Potential Together” (ADAPT). Diese bietet Tausenden Menschen weltweit, die aufgrund von COVID-19 von Arbeitslosigkeit betroffen sind, kostenlose Schulungen zu Data Science und Analytics. Das ADAPT-Programm bildete bislang mehr als 10.700 Personen in 135 Ländern aus und bereitet sie mit wertvollen Data Science- und Analytics-Zertifizierungen auf den heutigen Arbeitsmarkt vor.

Laut dem “2020 Workplace Learning Report” von LinkedIn sind analytische und datenzentrierte Fähigkeiten die am meisten nachgefragten Fähigkeiten von Unternehmen im Jahr 2020.

“Eine wirksame digitale Transformation wird von Menschen gesteuert. Daher sind Investitionen in die Weiterbildung von Mitarbeitern in den Fachbereichen notwendig, damit diese in der Lage sind, nachhaltige Veränderungen durch Datenanalysen herbeizuführen. Aus diesem Grund arbeitet Alteryx daran, die Analysefähigkeiten von Menschen, die beispielsweise in Kurzarbeit sind, durch das kostenfrei zugängliche ADAPT-Programm zu stärken”, erklärt Tom Becker, Regional Vice President Central Europe, Alteryx.

“In den vergangenen vier Monaten hat das ADAPT-Programm Menschen auf der ganzen Welt dabei geholfen, sich neue Fähigkeiten anzueignen, die sie in ihrer nächsten Rolle und bei der Weiterentwicklung ihrer Karriere nutzen können. Wir lassen uns auch weiterhin von den Leistungen der Teilnehmer inspirieren und freuen uns, dass wir diese Initiative bis ins Jahr 2021 weiter anbieten werden, um diejenigen zu unterstützen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben”, sagte Dean Stoecker, Mitbegründer und CEO von Alteryx. “Bei Alteryx for Good geht es darum, die Möglichkeiten von Daten und Analysen zu nutzen, um unserer Community etwas zurückzugeben, und durch ADAPT geben wir Datenarbeitern Wissen an die Hand, das von Unternehmen aller Branchen und Abteilungen geschätzt wird. Die Fortsetzung dieser Initiative erweitert unser Engagement für die weltweite Ausweitung von Datenkompetenzen und wir freuen uns auf den anhaltenden Erfolg der ADAPT-Teilnehmer im Jahr 2020 und darüber hinaus”.

Um mehr darüber zu erfahren, wie das ADAPT-Programm wirkt, sind hier Videostatements von internationalen Teilnehmern abrufbar:

https://www.alteryx.com/press-releases/2020-09-24-adapt-upskilling-program-exceeds-10000-participants-empowers-next-generation-of-global-data-workers

In Anerkennung des ADAPT-Programms verlieh Octane, ein Technologie-Verband aus Südkalifornien, USA, im Rahmen seiner jährlichen High-Tech-Awards den “COVID-19 Response Award” an Alteryx. Mit dieser Auszeichnung werden Innovationen und die Unterstützung für die Gemeinschaft in Orange County, Kalifornien und darüber hinaus während der COVID-19-Pandemie gewürdigt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://bit.ly/33WZBFF

Interessenten können sich hier für das ADAPT-Programm von Alteryx anmelden:

www.alteryx.com/de/why-alteryx/alteryx-for-good/adapt-program

Als führendes Unternehmen für “Analytic Process Automation” (APA) vereint Alteryx Analytics, Data Science und Geschäftsprozessautomatisierung in einer durchgängigen Plattform und beschleunigt die digitale Transformation. Weltweit verlassen sich Unternehmen jeder Größe auf die Analytic Process Automation Plattform von Alteryx, wenn es darum geht, wirkungsvolle Business-Erkenntnisse zu erzielen und eine rasche Weiterbildung ihrer modernen Belegschaft zu erreichen.

