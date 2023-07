Apothekenbetriebe und die Bedeutung einer umfassenden Versicherung

Es ist zu beachten, dass All-Risk-Policen auch ihre Grenzen haben und bestimmte Risiken möglicherweise nicht abdecken

Finanzierung und Versicherungsschutz spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg und die Sicherheit von Apothekenbetrieben. Mit Blick auf die zahlreichen Risiken, denen sie ausgesetzt sind, ist es von größter Bedeutung, die richtige Versicherungspolice zu wählen, um den Betrieb umfassend abzusichern.

Eine All-Risk-Police hat sich als beliebte Option in der Apothekenbranche erwiesen, da sie einen umfassenden Schutz vor unbenannten Gefahren verspricht. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass eine solche Police keinen vollständigen Schutz bietet und die genauen Deckungsumfänge sowie mögliche Ausschlüsse sorgfältig geprüft werden sollten.

Besonders das Risiko von Diebstahl und Einbruch bereitet vielen Apothekenbetrieben Sorgen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was passiert, wenn die Versicherung im Schadensfall nicht zahlt. Hier kann eine besondere Klausel in den Versicherungsbedingungen, die „Beste Leistungsgarantie“, eine entscheidende Rolle spielen.

Die „Besitzstands-Garantie“ sichert zu, dass im Schadensfall sämtliche Leistungen des Vorversicherers von der neuen Versicherung übernommen werden. Dies bietet den Apothekeninhabern zusätzliche Sicherheit und Vertrauen in den Versicherungsschutz. Dadurch bleiben die bereits bestehenden Leistungen auch im Schadensfall erhalten.

Darüber hinaus bietet die „Beste-Leistungs-Garantie“ im Rahmen der PharmaRisk-OMNI eine weitere Option. Sie ermöglicht es, dass Versicherungsleistungen, die zum Zeitpunkt des Schadens am deutschen Markt angeboten werden und noch nicht in der PharmaRisk-OMNI enthalten sind, ebenfalls mitversichert werden. Zukünftige, prämienfreie Verbesserungen im Versicherungsschutz gelten automatisch auch für den bestehenden Vertrag. Apotheker:innen können sich somit sicher sein, stets von den besten Leistungen am Markt zu profitieren.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass All-Risk-Policen ihre Grenzen haben und bestimmte Risiken möglicherweise nicht abdecken. Daher sollten Apothekenbetriebe die Versicherungsbedingungen sorgfältig prüfen, um zu verstehen, welche Risiken möglicherweise ausgeschlossen sind. Eine gründliche Auswahl der Versicherung und eine individuelle Beratung können dazu beitragen, den richtigen Versicherungsschutz für den Apothekenbetrieb zu finden.

„Um Risiken angemessen abzudecken, ist es unerlässlich, den passenden Versicherungsschutz in der Apothekenbranche zu haben. Apothekenbetriebe sollten sich Zeit nehmen, verschiedene Versicherungsoptionen zu vergleichen und die Bedingungen sorgfältig zu prüfen, um die bestmögliche Absicherung zu gewährleisten“, sagte Sabrina Hölzle, eine Expertin auf dem Gebiet der Apothekenversicherung.

Eine umfassende Allgefahrenversicherung kann dazu beitragen, die Restrisiken für Apothekenbetriebe zu minimieren und finanzielle Sicherheit zu gewährleisten. Sie bietet einen breiten Schutz vor verschiedenen Gefahren und Vorfällen, die den Betrieb einer Apotheke gefährden könnten.

von Oliver Ponleroy, Fachjournalist

Die ApoRisk® GmbH ist ein Versicherungsmakler und seit vielen Jahren Spezialist für Risiken der Apothekerinnen und Apothekern. Das Maklerunternehmen ist in der Apothekenbranche erfahren und unabhängig. Das Direktkonzept über die Internetportale aporisk.de und pharmarisk.de spart unseren Kunden viel Geld. Diese Ersparnis kommt dem hohen Wert und dem fairen Preis der Policen zugute.

