ARGE-HAUS erhält “Life & Living Award 2020”

n-tv und DISQ: Deutschlands Beliebteste Anbieter

Rostock, 28. April 2020

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat im Auftrag des Fernsehsenders n-tv untersucht, welche Unternehmen und Marken in Deutschland beliebt sind und das Vertrauen der Verbraucher genießen. Das Unternehmen ARGE-HAUS mit Hauptsitz in Rostock und weiteren Standorten bundesweit gehört in der Kategorie “Massivhausbau” schon zum dritten Mal zu “Deutschlands Beliebtesten Anbietern” und erhielt den “Life & Living Award 2020”.

618 deutsche Marken und Unternehmen aus 41 Kategorien wurden für diese aktuelle Untersuchung unter die Lupe genommen. 41.248 Kunden fragte das DISQ, ob sie mit dem genannten Anbieter zufrieden waren, sich nochmal für ihn entscheiden und ihn auch weiterempfehlen würden. Mindestens 80 Kunden des jeweiligen Unternehmens mussten sich äußern, damit es in der Auswertung auch berücksichtigt wurde.

Bereits dreimal “Kundenliebling” und viermal “Fairster Massivhausanbieter”

Nachdem ARGE-HAUS bereits viermal vom Wirtschaftsmagazin Focus-Money als “Fairster Massivhausanbieter Deutschlands” ausgezeichnet wurde, ist das Prädikat von n-tv und DISQ als “Deutschlands Beliebteste Anbieter” in den Jahren 2018, 2019 und nun auch 2020 bei Beliebtheit, Vertrauen und Weiterempfehlung ein weiterer großer Erfolg. “Wir freuen uns über diese ausgezeichnete Bewertung durch unsere Bauherren”, so Falk Rösler, geschäftsführender Gesellschafter von ARGE-HAUS. “Wir sind stolz darauf, dass sie mit unserer Arbeit so zufrieden sind, dass sie uns jederzeit anderen weiterempfehlen und auch selbst nochmal mit uns bauen würden. Unser gesamtes Team sowie die Handwerksbetriebe unserer Mitgewerke haben dieses Top-Ergebnis möglich gemacht. Ihnen gilt mein besonderer Dank.”

Architektur gehört zur DNA von ARGE-HAUS

Vor 38 Jahren ging ARGE-HAUS aus einem Architekturbüro hervor. Deshalb sind eine anspruchsvolle Architektur und viel Liebe zum Detail bis heute Erkennungszeichen von ARGE-Häusern. Über 5.500 Bauherren in Deutschland haben mit dem Unternehmen bereits ihren Traum vom eigenen Haus verwirklicht.

Individualität steht dabei immer im Vordergrund: Jeder der rund 200 Vorschläge aus den ARGE-HAUS-Katalogen – ob Bungalow, klassisches Einfamilienhaus, Stadt-, Mansarddach- oder Bauhausvilla, Doppel- oder Mehrfamilienhaus – kann nach den Wünschen der Kunden weiterentwickelt werden. Dafür steht ein eigenes Architektenteam zur Verfügung. Auch die Grundrisse sind ganz auf die konkreten Wohnbedürfnisse der künftigen Bewohner hin wandelbar.

Nicht zuletzt werden ARGE-Häuser schon im Standard als besonders energiesparende KfW-Effizienzhäuser 55 oder KfW-Effizienzhäuser 40 verwirklicht.

Weitere Informationen zu ARGE-HAUS und den Standorten des Unternehmens unter Tel.: 0381 8172730 sowie www.arge-haus.de

Kontakt

ARGE-HAUS

Falk Rösler

Am Kreuzgraben 5

18146 Rostock

0381 8172730

info@arge-haus.de

http://www.arge-haus.de

Bildquelle: ARGE-HAUS/DISQ