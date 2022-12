auvisio Aktives Stereo-Regallautsprecher-Set MSS-230.usb

Den vollen Stereo-Klang wie aus der großen HiFi-Anlage genießen

– Bi-amplified: getrennte Verstärker für Bässe und Höhen

– Bluetooth 5.0 für kabellose Musik-Übertragung

– Ideal auch für TV-Geräte mit HDMI ARC

– Optischer TOSLINK- und Koaxial-Digital-Eingang

– Klangregler für Bass und Höhen am Lautsprecher

– Digitaler Signalprozessor (DSP) für starken, klaren und dynamischen Sound

Die Sound-Profis fürs Regal: Die Lautsprecher unterhalten mit bis zu 200 Watt Musik-Spitzenleistung! Dank integriertem Stereo-Verstärker sorgt man mit diesem Lautsprecher-Paar in Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Partykeller & Co. immer für den richtigen Sound.

Die Musik kabellos wiedergeben: Per Bluetooth überträgt man seine Lieblings-Musik von Smartphone, Tablet-PC & Co. Über den USB-Anschluss spielt man zudem seine Lieblings-Hits einfach vom USB-Stick ab.

Viele Anschluss-Möglichkeiten: Per analogem Line-Eingang finden PC, Notebook, Mediaplayer u.v.m. einfachen Anschluss. Über die beiden Digitaleingänge mit Toslink- und Koaxial-Anschluss verbindet man beispielsweise CD-, DVD- oder Blu-ray-Player für eine bestmögliche Klangqualität. Das TV-Gerät verbindet man besonders komfortabel über den HDMI-ARC-Eingang.

Die aktiven Stereo-Regallautsprecher von auvisio lassen sich bequem per Fernbedienung steuern. So hat man auch vom Sofa aus die volle Kontrolle, regelt Lautstärke, Klang oder den gewünschten Eingang und steuert die Musik-Wiedergabe. Die Grundeinstellungen nimmt man auch direkt an der Lautsprecherbox vor.

Voller Klang für jede Situation: Mit dem integrierten Equalizer lässt sich für die jeweilige Situation das gewünschte Klangbild einstellen. So kommen Musik, Filmsound oder das gesprochene Wort optimal raus. Die getrennten Verstärker für Bässe und Höhen sorgen dabei für einen noch kraftvolleren Stereo-Sound.

USB-Anschluss mit Ladefunktion: Mobilgeräte wie Smartphone und E-Book-Reader lassen sich direkt am Lautsprecher laden! So tankt man die Mobilgeräte bequem beim Musikhören auf.

– Aktives 2.0-Stereo-Regallautsprecher-Set MSS-230.usb im Holzgehäuse

– 2-Wege-Soundsystem mit je einem Hoch- und Tieftöner und Bassreflex-Röhre

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und anderen Bluetooth-fähigen Geräten, bis 40 m Reichweite

– Musik-Wiedergabe von USB-Speichersticks (bis 512 GB): unterstützt MP3, WMA, WAV, AAC

– Audio-Anschluss für analoge Musik-Quellen wie HiFi-Receiver, PC, Notebook u.v.m

– Integrierter Equalizer mit 3 Voreinstellungen: Film / Musik / Sprache, mit virtuellem Bass

– Bi-amplified: getrennte Verstärker für Bässen und Höhen sorgen für noch kraftvolleren Stereo-Sound

– Digitaler Signalprozessor (DSP) für starken, klaren und dynamischen Sound

– Ausgangsleistung (RMS): 2x 50 Watt, Musik-Spitzenleistung: 200 Watt

– Frequenzgang: 30 – 30.000 Hz

– Einfache Steuerung per Fernbedienung und direkt am Lautsprecher, separate Klangregler für Bass und Höhen

– USB-Anschluss mit Ladefunktion: 5 V / 1 A, für Smartphone, MP3-Player, E-Book-Reader u.v.m.

– Anschlüsse: Line-In (Cinch), optischer Digital-Eingang (Toslink), Koaxial-Eingang, HDMI ARC, USB

– Stromversorgung: 100 – 240 Volt / 50/60 Hz (Netzteil mit Eurostecker)

– Fernbedienung benötigt 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Kompakte Maße: jeweils 27,8 x 24 x 16,8 cm, Gesamt-Gewicht: 7 kg

– Lautsprecher-Boxen-Duo inklusive Fernbedienung, Netzteil, Lautsprecher-Anschlusskabel, Audiokabel (Stereo-Cinch auf Stereo-Cinch), Audiokabel (3,5-mm-Klinke auf Stereo-Cinch), optischem Digitalkabel (Toslink) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107404587

