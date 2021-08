Ayurveda-Konstitution – Der Gesundheit zuliebe

Die Ayurveda-Konstitution zu kennen ist Selbsterkenntnis – Erkenne Dich selbst – Deiner Gesundheit zuliebe

Erkenne Dich selbst ist eine der beiden Inschriften beim Orakel zu Delphi. Dieses Orakel ist eines der bekanntesten Orakel der Antike. Diese Inschrift sollte den Ratsuchenden daran erinnern, dass er, wenn er sich selbst reflektiert, von innen heraus “Antworten” bekommt auf wichtige Fragen seines Lebens. Dies kann man auf verschiedene Wege erreichen. Intuitionsschulung kann hier sehr hilfreich sein, aber auch Meditation und andere spirituelle Praktiken können den Weg zu diesem inneren Wissen fördern.

Die Ayurveda-Konstitution als Weg der Selbsterkenntnis

Eine weitere Möglichkeit ist die, sich mit Ayurveda und mit der ayurvedischen Konstitutionslehre zu beschäftigen. Ayurveda kennt diese Aussage “Erkenne Dich selbst” seit vielen Tausend Jahren.

Im Ayurveda ist das Erkennen er eigenen Konstitution der Schlüssel für Gesundheit und für ein glückliches Leben. Es gibt in der ayurvedischen Konstitutionslehre die drei Grundkonstitutionen Vata, Pitta und Kapha und verschiedene Mischkonstitutionen dieser Grundkonstitutionen.

Ist einem Menschen seine eigene Konstitution bekannt, so kann er seine Ernährung und seinen Lebensstil entsprechend gestalten um gesund zu werden bzw. um gesund zu bleiben.

Diese Ayurveda-Konstitution kann man bei Ayurveda-Praktizierende bestimmen lassen oder auch in Ayurveda-Kurzentren im deutschsprachigen Raum oder auch in den Ursprungsländern Indien und Sri Lanka.

In der Ayurvedaschule von Wolfgang Neutzler kann man de eigene Ayurveda-Konstitution in einem Online-Seminar in 6 Modulen und 12 Lektionen schrittweise erarbeiten und erfahren. Gleichzeitig lernt man dabei, wie man die ayurvedische Konstitution bei anderen Menschen bestimmen kann. Das ist hilfreich innerhalb der Familie und des Familienkreises – man kann interessierte Freunde und Bekannte damit unterstützen, mehr aus ihrem Leben zu machen.

Dieses Seminar Ayurveda-Basics – die Ayurveda-Konstitution ist für jeden Ayurveda-Praktizierenden und Yoga-Kurs-Anbieter eine wichtige Grundlage, um nach Ayurveda zu behandeln und zu beraten.

Dieses Seminar “Ayurveda-Basics – die Ayurveda-Konstitution” ist einer der beiden Grundlagen-Seminare für weiterführende Aus- und Fortbildungen in der Ayurvedaschule in Gundelfingen.

Das zweite Grundlagen-Seminar ist der Ayurveda-Kochkurs-Grundlagen, der die schnelle und gesunde Ayurvedaküche so vermittelt, dass Interessierte dieses Wissen sofort in ihr Leben integrieren können.

Die zweite Inschrift beim Orakel von Delphi heißt: “Alles im rechten Maß”. Wer seine eigene Konstitution wirklich erkannt hat, wird mit der Zeit immer mehr das Leben wollen, was seiner Gesundheit dient – dafür braucht man das rechte Maß – und das ist bei jedem Menschen ganz individuell zu finden. Es geht dabei in erster Linie darum, dass “Richtige” zu tun, das, was einem selbst in die eigene Kraft bringt.

…und viele Menschen haben schon erkannt, dass das “rechte Maß in Allem” weit mehr bringt als ein “sich ständig zu verausgaben”, denn das macht letztendlich nur krank.

Als Basis werden in diesem Seminar die grundlegenden Prinzipien des Ayurveda als effektives Gesundheits-Vorsorge-System beschrieben.

Bisherige Teilnehmer dieses Ayurveda-Seminares schätzten besonders, dass man in diesem Seminar selbst nachvollziehen kann, wie sich die eigene Konstitution zusammensetzt, da man durch viele vermittelte Erfahrungswerte lernt, dies selbst besser zu erkennen.

Geschätzt wird von vielen auch, dass dieses Erfahrungs-Seminar Ayurveda-Basics – die Ayurveda-Konstitution Online durchgeführt wird. Dadurch kann es jederzeit begonnen werden. Weitere Vorzüge sind, dass man keine Reisezeit und Reisekosten einplanen muss und dass man einem Mitgliederbereich bekommt, den man auch nach Absolvieren des Kurses nutzen kann. Das ist eine richtig gute Wissensdatenbank. Auch evtl. Updates sind ohne Aufpreis in dem Kurs beinhaltet.

Weitere Informationen zu diesem Seminar “Grundlagen des Ayurveda” in der jeder Teilnehmer auch seine Konstitution erfährt und Anmeldemöglichkeit zu diesen Seminar gibt in der Ayurvedaschule von Wolfgang Neutzler.

Weitere Informationen zu dem Kur – Grundlagen des Ayurveda – Erkenne Dich selbst

Gesundheitsvorsorge mit Ayurveda

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

