Baladna: Köstlichkeiten zum Ramadan jetzt auch bei rewe.de

Führender Anbieter von HALAL-Produkten beliefert über REWE Paketservice Kunden in ganz Deutschland – Warenlager ist gefüllt

Grevenbroich, 24. April, 2020: Baladna heißt auf Deutsch “Heimat”. Das Unternehmen ist größter Hersteller und Händler von arabischen HALAL-Lebensmitteln in Deutschland, und ist rechtzeitig zum Ramadan mit einem großen Sortiment auch Partner des REWE Paketservice.

Seit 2017 wird der europäische Markt von Grevenbroich aus mit eigenen Warenlagern bedient. Das Sortiment umfasst rund 200 Produkte, von raffinierten Gewürzen über eingelegtes Gemüse und nahrhaften Bohnen, bis hin zu syrischen Spezialitäten wie Makdous, mit Paprika und Walnüssen gefüllte kleine Auberginen.

Rechtzeitig zum Start des Ramadan ist Baladna mit einer Auswahl seiner arabischen Produkte auf rewe.de vertreten. Zuvor wurden alle Produkte über mehrere Monate hinweg auf ihre Qualität und die Erfüllung deutscher Lebensmittelstandards geprüft. Im Shop georderte Produkte werden per Paket verschickt, ab einem Bestellwert von 29 Euro sogar versandkostenfrei. Mit insgesamt über 80 Produkten können sich Muslime nun auch zum Ramadan mit den Spezialitäten aus ihrer Heimat versorgen.

rewe.de ermöglicht zuverlässige Versorgung zum Ramadan

Zum diesjährigen Ramadan-Fest erwartet Baladna eine besonders starke Nachfrage. Baladna CEO Abdulrazak Kattan: “REWE zeichnet sich durch höchste Kundenorientierung aus, wo die Bedürfnisse vieler Kundengruppen kulinarische Beachtung finden. Hinzu kommt, dass quer durch die Sortimente ein faires Preis-Leistungsverhältnis angeboten wird. In vielen ländlichen Regionen sind unsere Produkte noch nicht im stationären Handel in ganzer Breite verfügbar. Da schließt der REWE Paketservice eine wichtige Vertriebslücke für uns. Wir danken dem Unternehmen für seine Unterstützung und freuen uns, Teil dieses hochwertigen Angebots zu sein.”

Ramadan – der kulinarische Höhepunkt im muslimischen Kalender

Ramadan ist in Deutschland vielen Bürgern als Fastenmonat der Muslime bekannt. Nicht jedem ist aber geläufig, dass jeden Abend, über 30 Tage lang, nach dem sogenannten Fastenbrechen nach Sonnenuntergang mit der Familie ausgiebig gemeinsam gegessen wird. Dieses festliche Abendmahl ist in etwa vergleichbar mit einem opulenten Weihnachtsessen.

Werner Krauss, Geschäftsführer Baladna DE, freut sich: “Dank der Präsenz im REWE Paketservice können arabische Kunden jetzt landesweit ihre geliebten Spezialitäten und HALAL-Nahrungsmittel aus der Heimat bestellen, und sich per Post bequem zustellen lassen. Und selbstverständlich können auch deutsche Kunden ihre Erfahrungen mit der Orientalischen Küche vertiefen, die viele durch Reisen oder den Besuch eines Spezialitätenrestaurants kennen und schätzen gelernt haben.”

Der Markt für HALAL Lebensmittel wächst

Nicht nur aufgrund der wachsenden Zahl von Muslimen die aus religiösen Gründen besondere Ansprüche an ihre Lebensmittel stellen, auch der deutsche Konsument, der sich vegan ernähren möchte, findet in dem Sortiment von Baladna viele interessante Produkte die schweinefleischfrei und ebenfalls alkoholfrei sind.

Ein Beispiel: Baladna Humus ist eine der berühmtesten Vorspeisen in den arabischen Ländern. Die Hauptzutaten dieses Gerichts sind pürierte Kichererbsen und Tahini, eine Sesampaste. Humus ist reich an Protein, so dass es bei Bedarf anstelle von Fleisch verwendet werden kann. Baladna bietet als Dosenkonserve ein feincremiges Produkt mit einem natürlichen Geschmack und ausgezeichneter Qualität.

Weitere Informationen: https://shop.rewe.de/productList?brand=Baladna

Über Baladna DE:

Baladna ist führender Hersteller und Händler von arabischen Halal-Lebensmitteln. Das Sortiment umfasst mehr als zweihundert hochwertige Lebensmittelprodukte sowie eine Vegan-Sparte für gesunde und moderne Lebensmittel mit orientalischem Geschmack.

Der Erfolg von Baladna DE basiert auf mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Die konsequente und strenge Qualitätspolitik ist der Garant dieses Erfolgs.

Die Auswahl hochwertiger Rohstoffe von vertrauenswürdigen Lieferanten ist entscheidend für die hohe Qualität der Produkte, die im Einklang mit internationalen Standards hergestellt werden. Der Bereich Forschung & Entwicklung ermöglicht die ständige Weiterentwicklung der Produkte sowie die Erweiterung des Sortiments.

Das engagierte Baladna Team besteht aus Akademikern und Technikern unterschiedlicher Nationalitäten wie Arabern, Türken, Europäern und Amerikanern.

Neben arabischen und europäischen Kunden, die die Vielfalt der orientalischen Produkte schätzen, erfreut sich Baladna zunehmender Beliebtheit bei Veganern.

Der Hauptsitz von Baladna im Nahen Osten befindet sich in der Türkei. Durch zehn Niederlassungen und Vertretungen, die in allen wichtigen Städten des Landes verteilt sind, beliefert Baladna tausende Verkaufsstellen. Von seinem Hauptsitz in der Türkei exportiert Baladna in den Nahen Osten, Afrika und Europa.

Die Europa-Zentrale von Baladna ist in Grevenbroich, in der Nähe von Düsseldorf. Von dort aus werden Millionen von Kunden in Europa beliefert.

Lesen Sie dazu: https://rp-online.de/nrw/staedte/grevenbroich/der-grevenbroicher-halal-europa-vertrieb-sitzt-in-grevenbroich_aid-38756915

Über REWE E-Commerce:

Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mit wenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden auf https://shop.rewe.de ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an die Haustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) ist möglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst, Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren, Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferung entscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt. Der Service ist derzeit in 75 Städten – darunter u. a. Berlin, Hamburg, München, Köln, Hannover, Frankfurt, Dresden und Leipzig – sowie dem Umland verfügbar. Mit dem Lieferservice setzt REWE einen Trend im Bereich des Online-Shoppings und ist zu Deutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel geworden (IFH 2016). Der REWE Abholservice ergänzt das Onlineangebot und ist derzeit an rund 700 Standorten, inkl. rund 230 REWE Abholservice als Pop-up, verfügbar. Mit diesen Online-Services erreicht REWE über 80 Prozent der Deutschen. Das Angebot wird sukzessive ausgebaut. Seit Anfang 2018 sind auch Partnerprodukte über den REWE Paketservice bundesweit online bestellbar. Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.500 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.

