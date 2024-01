Ballermann Ranch: Hier sind die Tiere der Boss!

Auf der zu GUT AIDERBICHL gehörenden Ballermann Ranch in Niedersachsen regieren die Tiere

Die Ballermann Ranch – Da, wo die Tiere der Chef sind!

Sie heißen Alwin und Annie, Harry und Sally, Pedro, Gustl, Lilly und Ollie. Und sie leben alle gemeinsam mit weiteren 50 Freunden im niedersächsischen Blockwinkel, einem kleinen Dorf im Landkreis Diepholz. Ihr Zuhause ist die Ballermann Ranch, die seit fünf Jahren Teil von Gut Aiderbichl, der Heimat der geretteten Tiere ist. „Seit vor fünf Jahren die ersten geretteten Esel, Ponys und Pferde bei uns einzogen, gab es gefühlt keine ruhige Minute mehr“, lacht Annette Engelhardt, die gemeinsam mit ihrem Mann Andre das Tierparadies in Niedersachsen ehrenamtlich leitet. „Bei uns, wie auch auf allen anderen Höfen von Gut Aiderbichl, sind die Tiere die Chefs. Sie geben den Rhythmus auf der Ranch vor“.

Die Tiere können sich frei auf dem weitläufigen Gelände der Ranch bewegen. Und so kann es mal sein, dass Bernhardiner Alwin mit Eselmädchen Sally fangen spielt, oder dass Esel Herbert in der Küche steht und die Obstschale bearbeitet. „Wir leben auf der Ballermann Ranch mit den Tieren und wenn wir dabei vergessen, die Terassentür zu schließen, steht auch schon mal ein Pferd auf dem Flur“, erzählen die Engelhardts.

Viele der Tiere auf der Ranch hatten in ihrem Vorleben oftmals keine schöne Zeit. Sie wurden benutzt und als sie alt wurden und nicht mehr so konnten, mußten sie weg. Ein Schicksal, welches leider viele Tiere teilen, denn sie können ihr Schicksal nicht selbst bestimmen. Bei Annette und Andre Engelhardt auf der Ballermann Ranch aber werden sie geliebt und von dem engagierten Team betreut und gepflegt.

Für Annette Engelhardt sind ihre Tiere wie Kinder, die alle ihren eigenen Kopf haben und jeweils eigene, individuelle Pflege benötigen. Das fängt beim Futter an und hört bei der Hufpflege noch lange nicht auf. Auch eine medizinische Rund-Um-Betreuung gehört zur täglichen Routine auf Ranch, haben die Tiere doch vielfach eine Leidensgeschichte hinter sich, die ihre Spuren hinterlassen hat.

„Wir freuen uns daher auch immer über Menschen und Tierfreunde, die eine Tierpatenschaft übernehmen, mit der sie den geretteten Tieren das schöne Zuhause sichern und am Schicksal „ihres“ Patentieres teilhaben. Dabei bilden die Tiere und ihre Paten eine große Familie, eben die Aiderbichler. Am jährlichen Tag der offenen Tür kommen sie dann alle zusammen, die Tiere, die Paten, die Tierfreunde und Unterstützer. „Dann gibt es immer eine riesen Wuselei und alle können sehen: Auf Gut Aiderbichl sind die Tiere die Chefs.

Wenn auch Sie, liebe Leser und Leserinnen, sich für eine Tierpatenschaft interessieren oder die Arbeit von Gut Aiderbichl unterstützen möchten, hier gibt es hier alle Infos: www.gut-aiderbichl.com.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970



http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970



http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.