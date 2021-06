Am Samstag, den 03. Juli und am Sonntag, den 04. Juli 2021, können sich alle Tierfreunde und Paten vom Leben der geretteten Tiere in Blockwinkel überzeugen.

Endlich ist es wieder soweit. Gut Aiderbichls Ballermann Ranch öffnet die Tore. Am Samstag, den 03. Juli und am Sonntag, den 04. Juli 2021, können sich alle Tierfreunde und Paten jeweils von 10:00 bis 12:30 Uhr vom Leben der geretteten Tiere in Blockwinkel überzeugen.

“Das große Interesse an den Tieren und unserer Arbeit hat uns sehr bewegt”, so die ehrenamtliche Gutsleiterin Annette Engelhardt. “Erstmals öffnen wir daher am Samstag und am Sonntag. So können wir möglichst vielen Familien mit Kindern die Chance geben, die freilaufenden Ponys und Esel zu besuchen und zu knuddeln. Gerade die kleinen Ponys und Esel vermissen ihre Menschen schon sehr.”

Auf Gut Aiderbichls nördlichstem Ableger gibt es viele tierische Geschichten zu erzählen. Zu den Bewohnern und Chefs der Anlage gehören kleine Berühmtheiten wie u.a. der “Freche Fridolin und seine Shettybande”, das Pony “Schnütchen”, Quarterstute “Sue Ellen”, die erst vor wenigen Wochen ohne J.R. eingezogen ist, Eselbaby Sally, die “Schnackerin” und die sechs geretteten Zirkushengste.

Die Öffnung der Ranch erfolgt selbstverständlich unter strikter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln des am ersten Juli-Wochenende geltenden Inzidenzwertes.

Wer gerne an der Führung für jedermann am 03. Juli und/oder 04. Juli jeweils von 10:00 bis 12:30 Uhr teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen. André Engelhardt bittet alle Interessierte um eine kurze telefonische Anmeldung, damit sich das Gut Aiderbichl Team auf die Gäste vorbereiten kann: Telefon: 04245-3179970.

Kosten/Preis: Aiderbichl-Paten = frei; Kinder bis 14 Jahre = frei; Erwachsene = € 5,00/p.P. (kommt zu 100% den Tieren zugute!)

