Ballermann Ranch zeichnet Kult-Autohändler aus

Überraschende Auszeichnung für RTL-Autohändler Dragan Prgesa bei der Verleihung des 16. Ballermann Award in Willingen

Viele Stars der Partyszene erwarteten in Willingen mit Spannung die Verleihung des begehrten Ballermann-Award.

Es war die Nacht der „Party-Oscars“, als Ballermann-Markenchef Andre Engelhardt völlig überraschend Kult-Autohändler Dragan zu sich auf die Bühne im Willinger Brauhaus bat. Zwar gab es in diesem Jahr keinen „Ballermann Award“ für den Partysänger (diesen hatte er bereits gemeinsam mit seinem ehemaligen Partner Jörg in 2018 und 2019 erhalten), wohl aber eine Auszeichnung ganz besonderer Art. Andre Engelhardt, der gemeinsam mit seiner Frau Annette die Ballermann Ranch in Blockwinkel leitet und dort über 50 durch Gut Aiderbichl gerettete Pferde, Esel und Ponys betreut, ernannte den Ballermann-Partystar zum „Botschafter der geretteten Tiere“ der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch. Eine Überraschende Auszeichnung, die, wie Engelhardt in seiner Laudatio erklärte, von Herzen kommt. Seit 2012 stehen die Autohändler an der Seite der Tiere auf der Ballermann Ranch. So sind Jörg & Dragan u.a. „Taufpaten“ des weit über die Grenzen Niedersachsens bekannten Quarterhorse „Ballermann Mitch“. Seither wird Dragan nicht müde, in der Welt der Event- und Partyszene über die Arbeit der Tierretter von Gut Aiderbichl zu berichten und sich gemeinsam mit seiner Frau Jeanie an die Seite der geretteten Tiere zu stellen. Dafür bedankte sich Andre Engelhardt nunmehr öffentlich vor den illustren Ballermann-Fans im ausverkauften Willinger Brauhaus. Mit dabei auch Künstler wie Anna-Maria Zimmermann, Mike Leon Grosch, Nancy Frank, Olaf Henning, Tim Toupet, Marry u.v.a., die mit Spannung die 16. Ballermann®Award-Verleihung erwarten durften.

Der Ballermann-Award ist ein seit 2006 vergebener deutscher Musikpreis für Partyschlager, mit dem Künstler und Produzenten für besondere Leistungen und Erfolge in der Event- und Partyszene im zurückliegenden Jahr geehrt werden. Initiator des Preises ist Dieter Gross (Ballermann Charts/epco-media) in Zusammenarbeit mit Annette und Andre Engelhardt, den Inhabern der Marke „Ballermann“ (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Ballermann-Award). Von Künstlern und Medien wird der Ballermann-Award liebevoll auch als „Party-Oscar“ bezeichnet.

Seit 2018 unterstützt die Marke Ballermann® die Arbeit der Tierretter von Gut Aiderbichl.

