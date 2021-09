Batterie-Konfigurationstool Yu-Fit von GS YUASA im neuen Look

Programmiert das BMS nach dem Einbau einer Ersatzbatterie neu

Krefeld, September 2021 – Da die Batteriekonfiguration in Werkstätten immer geläufiger wird, hat GS YUASA seinem Yu-Fit Batterie-Konfigurationstool einen neuen Look verpasst. Die Überarbeitung umfasst ein modernes neues Design in den typischen Farben des Batterieherstellers Schwarz und Orange. Damit steht es im Einklang mit der neuesten Generation von Werkstattprodukten und Zubehör, darunter dem Batterie- und elektrischen Systemtester GYT250. Yu-Fit von GS YUASA ersetzt die Äquivalenzprodukte von GS und Yuasa, behält aber deren hohe Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit bei.

Recherchen des Batterieherstellers haben ergeben, dass immer mehr Fahrzeuge in Kfz-Werkstätten mit einem Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet sind. Diese Systeme sind nicht mehr allein in Premium-Fahrzeugen zu finden und überwachen die Fahrzeugbatterie während ihrer gesamten Lebensdauer, um eine optimale Ladeeffizienz und einen einwandfreien Betrieb des Start-Stopp-Systems zu gewährleisten.

Ist ein BMS vorhanden, muss es nach dem Einbau einer Ersatzbatterie unbedingt über den On-Board-Diagnose-Anschluss (OBD) neu programmiert werden. Wird es nicht korrekt umprogrammiert oder nicht die richtige Batteriespezifikation wie AGM oder EFB eingebaut, kann dies zu einer Reihe von Problemen führen. Dazu gehören allgemeine Systemfehler, fahrzeuginterne Fehlermeldungen und der vollständige Verlust der Start-Stopp-Funktion.

Yu-Fit ist bereits in Werkstätten in ganz Europa im Einsatz und aufgrund seiner kompakten Form, seines robusten Designs und des exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnisses bei Kfz-Technikern sehr beliebt. Es wurde im Hinblick auf eine optimale Benutzerfreundlichkeit entwickelt, ist einfach zu bedienen und verfügt über ein übersichtliches OLED-Display.

“Der neue Yu-Fit Konfigurator rundet unser Produktprogramm optimal ab und bietet unseren Kunden ein Tool, das ideal auf die Bedürfnisse der modernen Werkstatt zugeschnitten ist”, erklärt Raphael Eckert, General Manager Sales & Marketing Components bei GS YUASA Battery Germany GmbH.

Der Lieferumfang des GS YUASA Yu-Fit beinhaltet eine Tragetasche, eine 12-monatige Garantie und ein 12-monatiges Batterievalidierungs-Abo. Es kann ab sofort bei allen GS- und Yuasa-Händlern bestellt werden.

Weitere Informationen gibt es unter http://www.yuasa.com und http://www.yuasa.de

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Automotive (Automobil-Starterbatterien) zudem Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP.

Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Raphael Eckert

Europark Fichtenhain B 17

47807 Krefeld

+49 (0)2151 82095-00

info@gs-yuasa.de

http://www.gs-yuasa.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Sabrina Hausner

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 55917-0

sabrina@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.