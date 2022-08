Bauklotz Gesellschafterversammlung im KRAUSE-Werk

Zur ordentlichen Gesellschafterversammlung der Bauklotz-Allianz GmbH trafen sich in diesem Jahr 12 Gesellschafter im Alsfelder KRAUSE-Werk.

In dem zweitägigen Event, für das der hessische Produzent von Steigtechnik seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, erhielten die Gesellschafter neben der Möglichkeit die Gesellschafterversammlung abzuhalten eine umfangreiche Firmenpräsentation und einen Rundgang durch die Produktionsstätte des Familienunternehmens.

Da die Gesellschafter aus allen Teilen des Bundesgebietes anreisten, erwies sich das mitten in Deutschland ansässige KRAUSE-Werk als optimale Location um die Wege für alle Teilnehmer möglichst gering zu halten. Nach Ankunft erfolgte direkt das Pflichtprogramm mit der Abhaltung der ordentlichen Gesellschafterversammlung. Im Anschluss ging es für die achtzehn Teilnehmer zu einer Stadtführung durch die historische Alsfelder Altstadt, bevor bei einem gemeinsamen Abendessen und gemütlichen Beisammensein der Tag ausklang.

Zurück im KRAUSE-Werk startete der zweite Tag mit einer Präsentation über das traditionsreiche Familienunternehmen, dessen Geschichte und die gegenwärtig aktiven Geschäftsbereiche, zu denen neben der Produktion von Leitern, Tritten, Podest- und Regalleitern, Steigleitern und Fahrgerüsten auch speziell auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Sonderlösungen, zahlreiche Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheit und umfangreiche Serviceangebote zählen. In der Produkt-Schau begutachteten die Teilnehmer daraufhin verschiedene Produkte, individuell bestückbare Regale, Shop-in-Shop-Präsentationen und Podestleitern für den Eigenbedarf der Märkte. Anschließend ging es für die Bauklotz-Gesellschafter dann zur kompletten Betriebsbesichtigung, die den Warenfluss vom Materialeingang bis zum Versand der fertigen Produkte vorstellte. Mit einem Steigtechnik-Gastgeschenk im Gepäck traten die Gesellschafter schließlich wieder die Heimreise an.

Die 13 im gesamten Bundesgebiet ansässigen Gesellschafter der Bauklotz-Allianz mit insgesamt 39 Standorten ergänzen seit 2013 mit ihren Aktivitäten im DIY-Einzelhandel sowie im Baustoff- und Holzhandel das umfassende Gesellschafterportfolio der Hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG. Der Gruppe sind mehr als 1.550 Standorte in sechs Ländern Europas angeschlossen. Sie unterstützt ihre Gesellschafter mit zahlreichen Dienstleistungen wie IT, Logistik, E-Commerce, Versicherungen und mehr und bietet ihnen gleichzeitig eine strategisch nachhaltige Organisationsstruktur.

Alle Informationen zu KRAUSE und den innovativen Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: www.krause-systems.com

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

