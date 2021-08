Begeisterung für die Pfalz bei einer Weinwanderung teilen

Weinwanderung in der Pfalz: Idee für eine Geburtstagsüberraschung oder einen Kurztrip

PFALZ. Eine Weinwanderung eignet sich als Geschenk für Outdoor-begeisterte Menschen mit Sinn für Stil, Natur und Kultur. “Das Weinbaugebiet der Pfalz kann diese Interessen auf ideale Weise zu einem harmonischen Ganzen verbinden und so einen Kurztrip zu einem unvergesslichen Erlebnis machen”, zeigt sich Etelka Pieper von Tasty Wine Tours überzeugt. Das Unternehmen hat sich auf Weinwanderungen für Menschen mit Anspruch spezialisiert. Eine geführte Weinwanderung lässt sich über die Website von Tasty Wine Tours oder auch auf dem Smartphone buchen – allein, als Paar oder als Gruppe.

Die Pfalz als Weinanbaugebiet bei einer Weinwanderung erkunden

Die Pfalz ist mit ca. 3.600 Winzerbetrieben, über 350 Weinlagen und einer Rebfläche von mehr als 20.000 Hektar das zweitgrößte und eines der vielfältigsten Weinanbaugebiete in Deutschland. Es umfasst die beiden Teilgebiete Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße und Südliche Weinstraße. Naturliebhaber und Freunde historischer Kulturlandschaften kommen hier bei einer Weinwanderung gleichermaßen auf ihre Kosten.

Zu den Highlights der Natur zählen die verwunschenen Tiefen des Pfälzer Waldes, sattgrüne Wiesen und beeindruckende Buntsandsteinfelsen neben einem malerischen Hügelland. Das reiche kulturhistorische Erbe der Region umfasst zahlreiche Schlösser und Burgen sowie unzählige kleine Weindörfer. “Hier lässt sich die bunte Vielfalt an edlen Tropfen ebenso genießen wie die traditionelle Pfälzer Küche. Aber auch moderne Sterneküche findet sich in der Pfalz. Nicht selten mischen sich regionale und internationale Einflüsse”, schwärmt Etelka Pieper.

Weinwanderung als Entdeckertour: Auf der Spur der unterschiedlichen Rebsorten in der Pfalz

Unter den weißen Rebsorten dominiert seit den 80er Jahren der Riesling, mittlerweile ist die Pfalz das größte zusammenhängende Rieslinganbaugebiet der Welt. Zu den Newcomern zählen insbesondere die Piwi-Sorten wie z.B. der Cabernet Blanc. In Rhodt gibt es den ältesten Weinberg der Welt, auf dem Gewürztraminer wächst. Daneben lassen sich die im Pfälzer Weinbaugebiet traditionell stark vertretenen Grau- und Weißburgunder sowie der Müller-Thurgau bei einer Weinwanderung entdecken. Bei den Rotweinen hat sich vor allem der tiefgründige Dornfelder durchgesetzt. Auch Portugieser, Spätburgunder, Regent und St. Laurent zählen zu den Sorten, die eine hohe Popularität genießen.

