Beste Beratung fürs Flachdach

alwitra baut Vertrieb aus

In allen Fragen rund um das funktionssichere Flachdach steht das qualifizierte Fachberater-Team des Trierer Flachdachsystem-Anbieters alwitra mit Rat und Tat zur Seite. Gleich in zwei Regionen hat sich der innovative Hersteller von Premium-Systemprodukten personell verstärkt und bietet beste Beratung in den Großräumen Dresden und Stuttgart.

Seit Oktober 2020 ist David Stanke im Großraum Dresden kompetenter Ansprechpartner für alle alwitra-Kunden und -Partner. Als gelernter Dachdecker sammelte der 35-jährige Ehemann und Vater eines Kindes zunächst Erfahrungen in der Praxis, bevor er in den Vertrieb von Bauprodukten wechselte. Dem gebürtigen Sachsen hilft nicht nur die gute Vernetzung in der Region, sondern der ehemalige ambitionierte Hobby-Fußballer profitiert auch von seiner weitreichenden Praxiserfahrung bei der fachkundigen Beratung von Dachhandwerkern, dem Fachhandel und den Planern.

In der Region Stuttgart betreut alwitra-Fachberater Serdar Esen Dachhandwerker, Fachhändler und Architekten in allen Fragen rund um das “sichere und langlebige Flachdach”. Während und nach seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann arbeitete der gebürtige Tübinger im Baufachhandel. Im Laufe der Jahre sammelte er nicht nur umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb von Dachbaustoffen, sondern baute sich über die zahlreichen Kontakte ein vitales Netzwerk in der Region auf. Für den Premiumhersteller von hochwertigen Flachdachsystemen ist der 30-jährige seit Januar 2021 unterwegs.

Deutschlandweit ist alwitra mit 36 Fachberatern in Sachen Kompetenz und Innovation für hochwertige Flachdachlösungen vor Ort bei Kunden und Partnern präsent.

alwitra ist ein seit mehr als 55 Jahren weltweit tätiger Anbieter von kompletten Flachdachsystemen. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst die Dach- und Dichtungsbahnen EVALON® und EVALASTIC® sowie patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung und Einbauteile wie Dachabläufe, Notentwässerungselemente, Lüfter und Tageslichtsysteme. Darüber hinaus sorgt der anwendungstechnische Service von alwitra für eine professionelle und komplexe Unterstützung in allen Projektphasen. Desweiteren zählt alwitra zu den führenden Experten für die Planung und Umsetzung von modernen Photovoltaik-Anlagen auf flachen und flachgeneigten Dächern. alwitra ist zudem Mitglied zahlreicher Verbände im In- und Ausland.

Bildquelle: alwitra/Serdar Esen