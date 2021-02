Beste Optik für beste Technik

Blanke Rostabdeckung 2.0 rahmenlos F

Linienentwässerungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Neben der Technik überzeugt in den allermeisten Fällen auch die zu erwartende Optik. Aber genau hier steht der Fliesenleger vielfach vor besonderen Herausforderungen. Denn in der Praxis entspricht das Nischenmaß häufig nicht dem Baumaß. Vor allem beim Austausch einer Badewanne zur bodenbündigen Dusche ist das Ergebnis nicht immer überzeugend. Aufgrund des üblichen Nischenmaßes von 75 cm stören bei der symmetrischen Anordnung des Entwässerungselementes oft kleine Ausgleichsfliesen das optische Erscheinungsbild. Abhilfe schafft die neuste Entwicklung des Iserlohner Fliesenzubehörspezialisten und Systemanbieters Blanke Systems GmbH: die millimetergenau kürzbare BLANKE Rostabdeckung 2.0 rahmenlos F.

Konzeptionell haben die Iserlohner Spezialisten die Technik von der Optik getrennt. Während also der Rinnenkörper völlig unverändert blieb, hat man die befliesbare Rostabdeckung intelligent verbessert. Jetzt beeindruckt die weiterentwickelte Rostabdeckung gleich in mehrfacher Hinsicht. So ist die rahmenlose Rostabdeckung werkseitig vliesbeschichtet und kann direkt befliest werden. Gleichzeitig verfügt die Abdeckung an den langen Seiten über eine ca. 3 mm hohe Aufkantung, die den zementären Verlegemörtel quasi unsichtbar macht. Zusätzlich überragt die Rostabdeckung den Rinnenkörper an beiden Enden um jeweils 7 cm. Diese “Überlängen” können je nach Bedarf millimetergenau gekürzt werden, ohne das es zu Einschränkungen bei der Funktionalität kommt. Auch asymmetrische Einkürzungen sind möglich. Damit kann der Rinnenkörper unabhängig vom vorhandenen Hausentwässerungsanschluss auch nicht mittig eingebaut werden, ohne das dies in der fertigen Dusche sichtbar wird. Die weiterentwickelte Rostabdeckung steht auf speziell geformten und fest mit dem Rost verbundenen Aufkantungen. Sie verhindern, das die Abdeckung im Rinnenkörper hin- und herrutschen kann.

Zur befliesbaren BLANKE Rostabdeckung 2.0 rahmenlos F gehören auch zwei separate Edelstahl-Verlängerungselemente. Diese werden auf die “freiliegende” Abdichtung des Rinnenkörpers im Übergang zur flächigen Verbundabdichtung geklebt. So ist der Bereich zwischen Rinnenkörper und Fliesenbelag nicht nur optisch ansprechend, sondern auch hygienisch ausgeführt.

Die neue BLANKE Rostabdeckung 2.0 rahmenlos F gibt es den Breiten 80 cm, 90 cm und 100 cm. Sie ist sowohl für die Entwässerungsrinne BLANKE DIBA-LINE 2.0 als auch für die BLANKE DISK-LINE einsetzbar.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Jana Trant

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 245

info@blanke-systems.de

https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004

sven.tornow@fluestertuete.de

http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke