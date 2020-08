Bio Glühweinbecher für Nachhaltigkeit und Hygiene im Weihnachtsgeschäft

Pack4Food24 bietet seinen Kunden umweltfreundliche Heißgetränkebecher mit Eichstrich, alkoholbeständiger Bio Beschichtung und neuem, modernen Weihnachtsmotiv.

Auch wenn man dank heißer Temperaturen im August noch gar nicht daran denken mag, aber das Weihnachtsgeschäft 2020 steht vor der Tür. Die meisten Schausteller und Gastronomen sitzen längst auf glühenden Kohlen, in 2020 jedoch nicht nur aus Vorfreude, sondern auch auf Grund der Ungewissheit, ob und in welcher Form die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr durchgeführt werden.

Aber egal wie die Entscheidungen auf politischer Ebene ausfallen, das Weihnachtsgeschäft wird stattfinden, wenn unter Umständen auch nicht auf riesigen Weihnachtsmärkten, sondern mit vielen kleinen individuellen Lösungen.

Sicherlich nicht aufzuhalten ist ebenfalls das wachsende Nachhaltigkeitsbestreben im Weihnachtsgeschäft, welches man in den letzten Jahren bereits beobachten konnte. Zahlreiche Marktbetreiber fordern von Schaustellern, Händlern und Standbetreibern ausschließlich umweltfreundliche und nachhaltige Lösungen. Gerade im Glühweinverkauf führte das zu der obligatorischen Lösung der Glühweinbecher, Tassen und Krüge mit Mehrwegeinsatz. Diese müssen vor Ort, oder zentral intensiv gereinigt werden, was nicht nur zu Coronazeiten einen enormen Zeit- und Kostenfaktor darstellt.

Eine Lösung stellen hier die innovativen Bio Einweg Glühweinbecher von Ragaller dar, welche auf Pack4Food24.de, einem B2B Bestellportal der Ragaller Gruppe, schnell und einfach bestellt werden können. Mit den qualitativen Heißgetränkebechern aus FSC zertifiziertem Papier, welche über eine alkoholbeständige Bio Beschichtung aus PLA und den gesetzlich vorgeschriebenen Eichstrich verfügen, kann der Glühwein, aber auch Feuerzangenbowle, Punsch oder Coffee to go, nachhaltig, und vor allem hygienisch sicher verkauft werden. Großverbraucher haben zudem die Möglichkeit, sich ihre Bio Glühweinbecher im eigenen Design fertigen zu lassen, und das dank Produktion “Made in Germany” in deutlich kürzerer Zeit, als beim vergleichbaren Fernost Import.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und EUropa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

Firmenkontakt

Pack4Food24 – Ein Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

0800 / 7225 4 3663

036602 / 289 005

service@pack4food24.de

https://www.pack4food24.de/

Pressekontakt

DeBa Professionals

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

036602/289030

info@deba-professionals.de

http://www.deba-professionals.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.