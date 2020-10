Birger Schnepp wird Director Marketing bei Milch & Zucker

Seit September ist Birger Schnepp bei Milch & Zucker in Gießen in seiner neuen Position als Director Marketing tätig. Damit kehrt er zu seinen Wurzeln zurück.

Schnepp verantwortet damit die B2B-Marketing-Aktivitäten für die Unternehmens- und die Produktkommunikation. Dabei arbeitet er mit der Geschäftsführung aus Ingolf Teetz (CEO), David Rosenberg (COO) und Kai Pawlik (CCO) zusammen.

Nach Stationen unter anderem als Director Digital Media & Strategy bei Carat Interactive, Director Digital Strategy & Business Development bei iProspect sowie zuletzt als Media Consultant bei Brain in München kehrt er nun wieder zu seinen regionalen Wurzeln zurück.

Seinen Wechsel begründet der studierte Mathematiker so: “Über viele Jahre durfte ich auf Agenturseite bereits Strategien entwickeln und Kunden beraten. Mit dem Wechsel auf die Kundenseite will ich nun die komplette Marketing-Kommunikation verantworten, gestalten und den Erfolg miterleben. Und das kann ich hier bei Milch & Zucker.”

Über milch & zucker

Seit 1998 steht milch & zucker für mehrfach ausgezeichnete Software- und Marketing-Lösungen, die eine durchgängig positive Candidate Experience bieten. Als Employer-Branding-Spezialist entwickelt milch & zucker strategische Arbeitgebermarken, konzipiert und produziert die Arbeitgeberkommunikation und schärft sämtliche Recruiting-Prozesse. Gleichzeitig hilft die leistungsstarke Recruiting-Software der BeeSite-Produktfamilie sowohl bei stark standardisierter Massenverarbeitung als auch beim individuellen Talent Relationship Management. Auch rund um Stellenanzeigen bietet milch & zucker von der technischen Lösung bis hin zu Planung, Layout, Text, Schaltung und Erfolgsmessung alle notwendigen Services. Zudem betreibt und vermarktet milch & zucker die Jobbörse und Recruiting-Plattform JobStairs®.

milch & zucker berät Unternehmen im Bereich Employer Branding bei der Ansprache und Bindung von Top-Talenten durch strategische Konzepte und HR-Marketing-Maßnahmen.

