Blue Prism kündigt Version 7 an – die nächste Generation der intelligenten Automatisierung

Die neue Plattform und das aktuelle Produktportfolio ermöglichen ein neues Level für intelligente Automatisierung

München, 20. Mai 2021 – Blue Prism gab die Veröffentlichung seiner neuen intelligenten Automatisierungsplattform bekannt, mit der, unabhängig von der bestehenden Infrastruktur, auch komplexe Aufgaben im Unternehmen dank des Zusammenspiels von Mitarbeitern, Digital Workern und der Unternehmens-IT schnell und effizient erledigt werden können. Die neue Version wurde bei der Blue Prism World 2021 vorgestellt, einer weltweit führenden Veranstaltung für digitale Transformation.

Intelligente Automatisierung ist die Grundlage für digitalen Wandel. Die Vision von Blue Prism für die Zukunft konzentriert sich darauf, Unternehmen dabei zu helfen, reaktionsschneller zu werden und intelligenter zu arbeiten, indem die Tätigkeiten der Mitarbeiter nahtlos mit denen von Softwarerobotern koordiniert und so Produktivität und Mitarbeiterengagement gesteigert werden. Ziel ist es, das Wachstum des Unternehmens zu fördern und Wettbewerbsvorteile für Kunden zu schaffen.

Die neue Version 7 basiert auf einer überarbeiteten Architektur und ermöglicht eine einfachere Entwicklung von Anwendungen und bessere Modellierungsmöglichkeiten. Das bietet mehr Transparenz und Kontrolle:

– Verbesserte Skalierbarkeit: Eine neue, sichere, serverbasierte Digital-Worker-Architektur mit schnellerer Control-Room-Performance, die auf einen Blick wichtige Daten bereitstellt, erleichtert den Ausbau und die Orchestrierung der Digital Workforce im Rahmen strategischer End-to-End-Automatisierungen.

– Mehr Erweiterungsmöglichkeiten: Ein verbessertes API-Framework ermöglicht es Unternehmen, die Fähigkeiten von Digital Workern einfach mit eigener künstlicher Intelligenz oder anderen Systemen zu erweitern und via Plug-Ins in das erweiterte Ökosystem zu integrieren. Darüber hinaus steht eine große Auswahl an Best-of-Breed-Anwendungen und -Technologien bereit.

– Größere Benutzerfreundlichkeit: Mit dem neuen browserbasierten Control Room lässt sich die Digital Workforce eines Unternehmens von jedem Gerät aus, überall und jederzeit in Echtzeit überwachen. Anwender können auf intuitive Dashboards und Datenansichten zugreifen, die ihnen wertvolle Einblicke in die Leistung der Digital Worker geben und ein sofortiges Eingreifen bei etwaigen Problemen ermöglichen.

Version 7 ist Teil einer größeren Erweiterung des Produktportfolios von Blue Prism, die auch die Einführung von acht neuen Produkten umfasst, darunter:

– Decipher – extrahiert und organisiert schnell und korrekt strukturierte und semi-strukturierte Daten aus Geschäftsdokumenten.

– Interact – vereinfacht und verbessert die Kundenkommunikation durch Zeitersparnisse und ermöglicht nahtlose Workflows zwischen Mitarbeitern und der Digital Workforce.

– Capture – generiert automatisch alle nötigen Komponenten für die Erstellung eines Prozess-Dokumentationsdokuments (PDD) und erstellt erste Blue-Prism-Prozessentwürfe. Dadurch lässt sich der Zeitaufwand für die Automatisierung um bis 25 % kürzen.

Mit diesen Produktinnovationen will Blue Prism seinen Kunden schnelle und skalierbare intelligente Automatisierung und damit eine grundlegende unternehmensweite digitale Transformation ermöglichen. Durch die All-Inclusive-Lizenzen können Digital Worker von Blue Prism um neue Fähigkeiten erweitert werden und ohne zusätzliche Kosten einen erheblichen Mehrwert erwirtschaften.

Blue Prism Version 7 ist für alle Kunden von Blue Prism erhältlich.

Über Blue Prism

Blue Prism ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter Automatisierung für Unternehmen und transformiert ihre Arbeitsweisen. Blue Prism unterstützt Benutzer in über 170 Ländern in mehr als 2.000 Unternehmen, darunter Fortune 500 Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors, die mit neuen Arbeitsweisen Werte schaffen, Effizienz gewinnen und Millionen ihrer Arbeitsstunden anderweitig nutzbar machen. Unsere Digital Workforce ist intelligent, sicher, skalierbar und für alle zugänglich; sie gibt Menschen Zeit, Arbeit neu zu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.blueprism.com Folgen Sie uns auch auf Twitter unter @blue_prism und auf LinkedIn.

