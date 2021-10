bofrost* schenkt Kindern glückliche Momente der Nähe

Koch-Event mit Schauspielerin Cheyenne Pahde und RTL-Moderatorin Jana Azizi im Kinderhaus MANUS

Gelsenkirchen, Oktober 2021 – Das vergangene Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie hat unseren Alltag verändert und gezeigt, wie wichtig die gemeinsame Zeit mit der Familie und Freunden ist. In schwierigen Zeiten sind es vor allem die gemeinsamen Momente mit den Liebsten, die das Leben leichter machen, insbesondere für Familien und Kinder in Not. Aus diesem Grund hat bofrost* im Kinderhaus MANUS in Gelsenkirchen als langjähriger Partner der “Stiftung RTL – Wir helfen Kindern” ein Koch-Event mit Schauspielerin Cheyenne Pahde und RTL-Moderatorin Jana Azizi organisiert. Unter der Anleitung von bofrost*Koch Tobias Terkatz haben die beiden Prominenten gemeinsam mit den Kindern gekocht – dazu gab es praktische Tipps für zuhause. Das Koch-Event im Kinderhaus MANUS in Gelsenkirchen ist Teil des diesjährigen bofrost*Charity-Engagements zugunsten der “Stiftung RTL – Wir helfen Kindern”.

“Es war wirklich schön zu sehen, mit wie viel Spaß die Kinder gekocht haben und wie sehr sie die ausgelassene Zeit miteinander genossen haben”, sagt Michael Michaelis, bofrost*Geschäftsführer Vertrieb Deutschland. “Für bofrost* ist das soziale Engagement für Kinder und Familien in Not eine echte Herzensangelegenheit. Umso mehr freue ich mich, dass wir den Kindern aus dem Kinderhaus MANUS mit unserem Koch-Event eine unbeschwerte Zeit schenken konnten. Die herzliche Atmosphäre sowie die glücklichen und zufriedenen Gesichter aller Beteiligten haben uns das gezeigt.”

Jeder kann mithelfen und soziales Engagement zeigen

Wer auch zuhause das Menü des Koch-Events nachkochen möchte, kann sich die exklusive bofrost*Familienzeit-Kochbox mit allen Produkten und leckeren und kinderleichten Rezeptideen auf www.bofrost.de/essenverbindet bestellen. Mit dem Kauf der Kochbox kann jeder mithelfen und sich für Kinder und Familien in Not engagieren. Denn pro verkaufter Kochbox fließen 5 Euro in die bofrost*Spendensumme. Weiterer Bestandteil des bofrost*Charity-Engagements ist der Verkauf von Spendenprodukten, wie dem bofrost*Genießer-Kalender. Daneben haben Kund*innen im Onlineshop unter www.bofrost.de nach ihrer Vorbestellung ebenfalls die Möglichkeit, sich an der Spendenaktion zu beteiligen.

Das Koch-Event im Kinderhaus MANUS in Gelsenkirchen ist Teil des diesjährigen bofrost* Engagements zugunsten der “Stiftung RTL – Wir helfen Kindern”. Noch bis zur Spendenübergabe beim RTL-Spendenmarathon am 18. November sammelt das Familienunternehmen vom Niederrhein zusammen mit seinen Mitarbeiter*innen, Kund*innen und seiner Online-Community Spenden für Familien und Kinder in Not. Hierbei kann jeder mitmachen und ganz einfach über Social Media soziales Engagement zeigen. Denn für jede Interaktion – sei es ein Like, Share oder Kommentar – auf die Posts von bofrost* und RTL mit dem bofrost*Hashtag #essenverbindet, wandert 1 Euro in den Spendentopf.

bofrost* steht seit mehr als 50 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 248 Niederlassungen in 12 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 4,1 Millionen Kund*innen, davon rund 2,3 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.

Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kund*innen und Mitarbeiter*innen verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über zwölf Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der “Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.”

Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de

Kontakt

bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG

Andrea Merkens

An der Oelmühle 6

47638 Straelen

02834 707-727

andrea.merkens@bofrost.de

http://www.bofrost.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.