Boomi bringt den ersten iPaaS-Plattform-Connector für Amazon EventBridge auf den Markt

Boomi bietet Out-of-the-box-Support für Amazon EventBridge und erweitert Event Driven Architecture (EDA)-Lösungen für Kunden von Amazon Web Services (AWS) und Boomi

Chesterbrook, Pa./München – 12. Mai 2020 – Boomi™, ein Dell Technologies™ Unternehmen, kündigt eine Integration von Amazon EventBridge mit der Boomi Plattform an und erweitert damit sein Portfolio zur Unterstützung von Event Driven Architecture (EDA).

Amazon EventBridge ist ein Serverless Event Bus, mit dem sich Anwendungen mithilfe von Daten ihrer eigenen Anwendungen, integrierter Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen und AWS-Services einfach verbinden lassen. Als Advanced Technology Partner des AWS Partner Network (APN) und führend im Bereich der Datenintegration ist Boomi der erste iPaaS-Anbieter, der Out-of-the-Box-Unterstützung für Amazon EventBridge und damit zusätzliche Verknüpfungs- und Integrationsmöglichkeiten bietet.

Die neue Integration ermöglicht es Kunden, den “Boomi Connector for Amazon EventBridge” als Quelle für Amazon EventBridge-Integrationen zu verwenden. Dadurch können Kunden bestehende und neue Boomi-Integrationen einfach mit AWS-Diensten durch Verwendung der Amazon EventBridge verbinden. So entsteht eine nahtlose Anbindung weiterer, externer Datenquellen, einschließlich SaaS und kundenspezifischer Anwendungen, sowie von On-Premise- und Internet of Things (IoT)-Datenquellen.

Kunden, die bereits Amazon EventBridge nutzen, können somit die IPaaS-Lösungen von Boomi in EDA-Use Cases nutzen und zum Beispiel:

– Event-gesteuerten Kunden-Support realisieren

– Sicherheitsmaßnahmen über Ereignisse steuern

– Geschäftsbetrieb optimieren

– Anwendungen über Echtzeit-Streams überwachen und steuern

– Registrierungsprozesse für Verzeichnisse in Workflows einbinden

– Kundendaten-Aktualisierungen aktionsgetrieben steuern

Amazon EventBridge vereinfacht die Erstellung und Verwaltung ereignisgesteuerter Anwendungen, indem es die Aufnahme und Bereitstellung von Ereignissen, die Sicherheit, Autorisierung und Fehlerbehandlung übernimmt. Nutzer können eine Ereignisquelle auf der Amazon EventBridge-Konsole wählen und ein Ziel aus der Liste der AWS-Dienste auswählen. Amazon EventBridge liefert die Ereignisse automatisch in Echtzeit aus. Der Boomi Connector für Amazon EventBridge ermöglicht es, eine beliebige Anzahl von Ereignissen (Daten) über Amazon EventBridge an den AWS-Event-Bus zu senden, der diese Ereignisse dann an die Ziel-AWS-Dienste weiterleiten kann. Der Boomi Connector für Amazon EventBridge verwendet das AWS Identity and Access Management (AWS IAM), um Benutzer gegenüber AWS zu authentifizieren. Über diesen Connector können Sie einen Boomi Integrationsprozess verwenden, um die Events im JSON-Format zu erstellen.

“Unternehmen verlangen zunehmend nach mehr und schnelleren Datenintegrationen – und Event Driven Architecture ist da keine Ausnahme”, sagte Steve Wood, Chief Product Officer, Boomi. “Mit der Amazon EventBridge-Integration sind Kunden in der Lage, Interaktionen mit einem der integrativsten Dienste von AWS im Bereich Datenbewegung und EDA schnell per Drag & Drop durchzuführen und zu implementieren”.

Weitere Informationen finden Sie unter aws.amazon.com/eventbridge und www.boomi.com

Boomi, ein Unternehmen von Dell Technologies, vereint schnell und einfach alles in Ihrem digitalen Ökosystem, damit Sie schnell relevante Geschäftsergebnisse erzielen können. Die intelligente, flexible und skalierbare Plattform von Boomi verbessert Ihre Geschäftsergebnisse, indem sie Ihre Daten, Systeme, Anwendungen, Prozesse und Personen miteinander verbindet. Boomi nutzt die Kraft der Cloud, um alles innerhalb und außerhalb eines Unternehmens zu vereinheitlichen und gibt mehr als 10 000 Unternehmen weltweit die Möglichkeit, ihre Anwendungsstrategie zukunftssicher zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com

© 2020 Boomi Inc. Dell, Dell Technologies, Boomi, das ‘B’-Logo, Molecule und Dell Boomi sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Firmenkontakt

Boomi – A Dell Technologies Business

Peter Haase

Osterfeldstrasse 84

85737 Ismaning

+49 162 283 1557

peter.haase@dell.com

http://www.boomi.com

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0)89 99 38 87-30

boomi@hbi.de

http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.