Boomi erweitert Partnerprogramm um Partner Accelerators

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gibt heute die Erweiterung seines Partnerprogramms für rund 800 Partner weltweit bekannt, um sogenannte „Partner Accelerators“ für den kürzlich vorgestellten Boomi Discover Catalog festzulegen. Partner von Boomi haben nun die Möglichkeit, ihre eigenen Accelerators zu bestimmen, die Kunden dann in ihren Boomi-Accounts verwalten können. Ziel dieser Erweiterung ist es, spezifische Anwendungsfälle zu adressieren, die zusätzliche Umsatzmöglichkeiten bieten und gleichzeitig die Zeit bis zur Wertschöpfung der Kunden weiter zu verkürzen. Darüber hinaus bietet Boomi vereinfachte Fortbildungsangebote an, damit Partner die Services von Boomi schneller nutzen können.

„Das hohe Serviceniveau, das Boomi seinen Partnern bietet, sowie der starke Kundenfokus machen Boomi zu einem unvergleichlichen Partner“, sagt Hilal Khan, Vice President of Enterprise Integration bei OSI Digital. „Die Erweiterungen des Programms bieten unserem Unternehmen neue Chancen und, was noch wichtiger ist, sie ermöglichen es uns, bessere Geschäftsergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.“

Mit dem Partnerprogramm von Boomi können Partner ihre Kunden besser unterstützen und neue Verkaufsmöglichkeiten zu schaffen. Die neuen Erweiterungen ergänzen die Investitionen von Boomi in sein Partnerprogramm aus dem vergangenen Jahr. Dazu gehört unter anderem die Erweiterung des Partner Resource Centers, das die Programmanforderungen vereinfacht. Das Partnerprogramm von Boomi bietet transparente Prozesse für das Onboarding von Partnern und rationalisiert die Anforderungen für Akkreditierungen und Zertifizierungen.

„Die Erweiterungen unseres Programms helfen uns dabei, unsere Beziehungen zu bestehenden Partnern auszubauen und im Gegenzug unseren Kunden, von denen viele spezialisiertes Branchen-Know-how benötigen, einen verbesserten Service zu bieten“, sagt Ed Macosky, Chief Innovation Officer bei Boomi. „Diese Updates legen den Grundstein für die Aufnahme weiterer Partner weltweit und bieten unseren Kunden mehr Möglichkeiten, ihre komplexen Geschäftsprobleme schnell und einfach zu lösen.“

Boomi Partner Accelerators

Nach der erfolgreichen Einführung von Boomi Discover, einer Bibliothek mit vorgefertigten Lösungen, bietet Boomi seinen Partnern nun die Möglichkeit, vordefinierte Accelerators festzulegen. Diese bieten Implementierungsexpertise für Anwendungsfälle in Branchen wie Manufacturing, Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Transport und Hochschulbildung.

„Seit dem ersten Start Anfang des Jahres stellen wir ein steigendes Interesse von Kunden an einer Partnerschaft fest“, sagt Vinit Verma, Global AVP Integration and Snowflake bei Jade. „Wir freuen uns darauf, mit Boomi neue Accelerators zu schaffen, damit unsere Kunden leichter die richtigen Geschäftslösungen finden und implementieren können.“

Boomi und seine Partner

Als führendes globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen mit dem größten Kundenstamm aller Anbieter von Integrationsplattformen in seiner Kategorie verfügt Boomi über eine wachsende User Community von über 100.000 Mitgliedern und eine der größten Gruppen von Global System Integrators (GSI) im Bereich iPaaS. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk von Partnern, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake, und arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern wie Amazon Web Services, Google und Microsoft zusammen.

Boomi wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS) in acht aufeinanderfolgenden Jahren als Leader positioniert.

Zudem wurde Boomi kürzlich auf der Inc. 5000 als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Privatbesitz gelistet und mit dem Gold Globee® Award in der Kategorie Platform as a Service (PaaS) ausgezeichnet. Die Low-Code AtomSphere™ Plattform von Boomi unterstützt Unternehmen aller Branchen dabei, Datenanwendungen zu verbinden, Arbeitsabläufe zu optimieren und ein Integrated Experiences zu schaffen.

