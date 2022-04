Bringsl überrascht Kund:innen mit innovativer Aktion

Ostereier suchen für Erwachsene

Köln, 11.4.2022.

Bringsl, der Online-Shop für Feinkost und Mitbringsl aus Köln und der Region, hat sich für dieses Osterwochenende etwas ganz Besonderes ausgedacht: Das dritte Jahr in Folge verstecken die Gründerinnen des Kölner Start-ups überall in Köln Osterpäckchen. Im Kölner Stadtgebiet verteilt, liegen die Päckchen in den Donk-EE Lastenrädern (in Kooperation mit der Naturstrom AG). Die Überraschungspakete werden vorher von Bringsl selbst auf ihren Social Media Accounts Instagram und Facebook angeteasert und beworben. Gefüllt sind die Päckchen mit Produkten aus dem Bringsl-Shop: Hier gibt es besondere Lebensmittel, süße, herzhafte und außergewöhnliche Mitbringsl und Produkte aus Köln und der Region. Transparent und mit Hintergrundinformationen über die Produktion versehen, fühlt man sich wie im Feinkostgeschäft beraten. Limonade, ayurvedisches Granola, süße und salzige Aufstriche. Hier ist für jede und jeden etwas dabei!

Fans vom letzten Jahr werden mit Sicherheit auch wieder mit dabei sein, aber auch Zufallsgewinner:innen, wie der 29-jährige Spaziergänger Julian, der sich erinnert: „Ich war spazieren

und habe Leute auf der Straße gesehen, die verschiedene Lastenräder untersucht haben. Ich hab dann mitgekriegt, dass es wohl was zu gewinnen gibt und hab beim nächsten Lastenrad direkt mein Glück versucht.“ Er wurde belohnt. Wie damals, vor 20 Jahren als Kind beim Ostereiersuchen – nur eben jetzt als Erwachsener.

Eine innovative Idee, die bei den Kölnern und Kölnerinnen, die am Wochenende beim Osterspaziergang etwas Abwechslung suchen, gut ankommen wird.

Online-Shop und persönlicher Fahrradlieferservice für süße, herzhafte und außergewöhnliche Mitbringsl – liebevoll hergestellt in kleinen Manufakturen in und um Köln.

Kontakt

Bringsl

Lea Woltiri

Piusstraße 24e

50823 Köln

+49 176 5566 7623

sales@bringsl.com

http://www.bringsl.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.