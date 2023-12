Buchempfehlung: Eine neue Atom-Welt

Was uns in der Schule nicht beigebracht wurde

Wissen Sie, was der kleinste Teil einer Materie ist? Wie ist ein Atom aufgebaut? Viele Leute denken bei diesen Fragen vermutlich an den Schulunterricht zurück. All das gelernte Wissen wurde dort meist einfach hingenommen und nur selten hinterfragt. Aber was ist, wenn Atome, entgegen der allgemein vertretenen Aussage, überhaupt nicht aus Neutronen, Protonen und Elektronen aufgebaut sind?

Der 1949 im Iran geborene Dr. Farhad Farassat ist Absolvent in Maschinenbau sowie Kerntechnik und Mitbegründer der Firma Delvotec. In seinem Buch stellt er eine ganz neue Hypothese zu Atommodellen auf. Dabei zeigt er eine einfach verständliche Übersicht über die bekanntesten bislang aufgestellten Atommodelle. Der Leser begibt sich damit auf eine wissenschaftliche Reise, angefangen im Altertum und der Antike, über Modelle von Dalton und Bohr bis hin zu Heisenberg und erhält Einblicke in die Quantenmechanik und Quantenphysik.

Anschließend präsentiert der Autor seine neue Atom-Welt ohne Protonen, Neutronen und Elektronen, wobei er sich an Phänomenen orientiert, die von dem heutzutage üblicherweise eingesetzten Modell nicht erklärt werden können.

Leserstimme:

„Ich kann dieses Buch sehr empfehlen! Es ist super interessant und gut geschrieben. Durch das Buch bekommt man einen ganz neuen Einblick in die Welt der Atome, absolut top! Auch als Laie ist das Buch super gut zu verstehen. Ein Kompliment an den Autor!“

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Rezensionsexemplar (auch als E-Book)!

„Meine Atomwelt ohne Protonen, Neutronen und Elektronen“, Dr. Farhard Farassat, erschienen im Paramon-Verlag

ISBN: 978-3-03830-497-5, 111 Seiten, Softcover, € 15,00

Das Angebot des Paramon-Verlags richtet sich an Autoren, die Ihr Buch teilweise in Eigenleistung publizieren möchten, aber auf das Know-how eines Verlages nicht verzichten möchten. Zwölf verschiedene Verlagsprogramme stellen sicher, dass jeder Autor sein Buch in dem passenden Umfeld veröffentlicht und die richtigen Hilfestellungen vom Verlag erhält. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

Kontakt

Paramon-Verlag

Rodja Smolny

Fasanenstr. 61

10719 Berlin

030 – 39 82 18 45



https://paramon.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.