Bühne frei für ihren Erfolg!

Mit dem Eintauchen in die faszinierende Geschichte des Luwa-Areals begeben wir uns auf eine fast 90 jährige Reise der Innovation und Transformation. Doch wie sieht der ehemalige Industriestandort heute aus?

Im Lärm der Maschinen und der Industrie entstanden hier Kessel, Rohre, Tanks und Kältemaschinen – eine Symphonie der Schöpfung im Herzen des Fortschritts. Die ersten 50 Jahre orchestrierte die Otto Wild AG die Produktion von Rohren und Kesseln, später kam der Apparatebau hinzu.

Doch die Bühne stand nicht still. Die Luwa AG trat von 1971 bis 2001 ins Rampenlicht und begeisterte mit der Herstellung von Klimageräten, Kältemaschinen und der Beherrschung der Metallverarbeitung. Im Laufe der Jahrzehnte kamen neue Talente hinzu: die N+K Produktions AG, die Colortech AG und die MWN Technik. Gemeinsam spielten sie ihre eigenen Symphonien und bastelten im Theater der Werkstatt mechanische Wunderwerke.

Und wie steht es heute um die Bühne des LUWA-Areals? Ein bauliches Projekt der Feldmann Immobilien AG wurde auf dem 2,2 Hektaren messenden Industrieareal realisiert, ein gemischtes Quartier mit Gewerbe-, Dienstleistungs- und Kulturnutzungen sowie Wohnungen. An eben diesem Standort stehen derzeit noch gewerbliche Flächen bereit für Ihren Einzug.

Die Fläche ist mit spezifischen Grundrissen und Tragfähigkeiten auf verschiedenen Etagen konzipiert. Das heisst, das Erdgeschoss ist für Einzelhandels-, Gewerbe- und Verwaltungszwecke vorgesehen, während das Obergeschoss vor allem administrativen Zwecken dient. Mit einer Raumhöhe von bis zu 2,80 m stellt sich ein Gefühl von Platz und Freiheit ein, eben wie auf einer Bühne. Die Immobilie ist in zwei Einheiten im Erdgeschoss und vier Einheiten im ersten Stock unterteilt, die jeweils mit den wichtigsten Annehmlichkeiten wie Briefkästen, Klingeln, Zugangstüren mit Schlüssel und reservierten Räumen für Stromzähler ausgestattet sind.

Der Akt von der Entwicklung eines Industriestandorts hat sich also bereits dem Ende geneigt, doch das Echo der Geschichte hallt auf unerwartete Weise unter unseren Füssen weiter und begleitet uns in den nächsten Akt: das LUWA-Areal als das Areal für alle. Werden auch Sie Teil dieses dynamischen Umfelds und sichern Sie sich Ihren Platz auf der LUWA-Bühne. Informieren Sie sich über dieses Mietobjekt auf https://www.luwa-areal.ch/gewerbe oder rufen Sie uns an für eine persönliche Beratung. Wir sind gerne für Sie da.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

