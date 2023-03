C.H. Robinson: Mit Value Protect Solution (VPS) in nur 3 Schritten zur Sicherung von wertvoller Fracht

Die Situation für Unternehmen, die hochwertige Produkte transportieren

Frachtdiebstahl ist in Europa weitaus verbreiteter, als die meisten Unternehmen vermuten. Im Dezember 2022 meldete das TAPA EMEA Intelligence System (TIS) fast 20 Fälle von Diebstahl hochwertiger Fracht in 28 europäischen Ländern, dem Nahen Osten und Afrika pro Tag mit Produktverlusten von insgesamt mehr als 17 Millionen Euro in nur 31 Tagen.

Ausblick

Es wird erwartet, dass diese Frachtverluste 2023 weiter ansteigen werden. Abgesehen von den finanziellen Einbußen hat das auch große Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit. Unternehmen erkennen die wahren Auswirkungen von solchen Frachtverlusten, insbesondere dann, wenn ein Hersteller betroffen ist und seine Produktion nicht fortsetzen kann.

Die innovative Lösung von C.H. Robinson

Um dieses wachsende Problem zu bekämpfen, hat C.H. Robinson, die weltweit leistungsstärkste Logistikplattform, den Value Protect Solution (VPS)-Service eingeführt. Diese innovative Serviceleistung ist in Europa und Großbritannien verfügbar. Sie schützt die Sendungen von Unternehmen und sorgt so für Einsparungen, mehr Zuverlässigkeit und Transparenz.

Value Protect Solution (VPS)

Das organisierte Verbrechen wird beim Diebstahl von hochwertigen Gütern immer kreativer, weshalb Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung benötigen, um den Verlust ihrer Fracht zu verhindern. Value Protect Solution von C.H. Robinson zielt genau darauf ab, seinen Kunden die Gewissheit zu geben, dass sie ihre Waren ohne Verlust transportieren können.

Diese Lösung, die aus der aktuellen Situation und den Bedürfnissen von Kunden entstanden ist, umfasst drei strategisch kombinierte Faktoren:

-Ein hochqualifiziertes Speditionsnetz: C.H. Robinson bietet seinen Kunden Flexibilität durch den Zugang zu einem Netzwerk von zertifizierten Spediteuren, die die TAPA-Zertifizierungen und die lokalen Vorschriften konsequent einhalten.

-Eine fortschrittliche Echtzeit-Überwachungslösung: Über die Navisphere®-Plattform können Kunden kontinuierlich die Sendungen nachverfolgen und erhalten zusätzliche Hinweise zur Optimierung der Lieferkette. Zusätzlich erhalten sie auch Einblick in die aktuellen Marktpreise, können Vorhersagen zur Datenmodellierung treffen und Risiken und Volatilitäten mindern.

-Ein engagiertes Team von Lieferkettenexperten: Kunden profitieren von den besten Experten der Branche und nutzen deren Wissen über komplexe Logistiklösungen.

„In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass Unfälle mit Ladungsverlusten immer häufiger im Zusammenhang mit Gruppen des organisierten Verbrechens vorkommen“, sagt Chris Mills, Vizepräsident von Europe Surface Transportation. „Wir haben die Schwachstellen der Branche identifiziert, unsere datengestützten Erkenntnisse analysiert und sie mit den Anliegen unserer Kunden abgeglichen. All das spiegelt sich in unserem neuen Service wider. Das Ziel von Value Protect Solution ist es, das Kerngeschäft unserer Kunden zu unterstützen und Situationen wie diese zu vermeiden. Gleichzeitig wird unser brandneues Angebot eine große Hilfe im Kampf gegen solche Diebstähle sein.“

C.H. Robinson löst Logistikprobleme für Unternehmen auf der ganzen Welt und branchenübergreifend, von den einfachsten bis hin zu den komplexesten. Mit einem verwalteten Frachtaufkommen von fast 28 Milliarden US-Dollar und 20 Millionen Sendungen jährlich ist C.H. Robinson eine der größten Logistikplattformen der Welt. Unser globales Dienstleistungsangebot beschleunigt den Handel und ermöglicht eine nahtlose Lieferung der Produkte und Güter, die die Weltwirtschaft antreiben. Mit der Kombination des multimodalen Transportmanagementsystems und des Fachwissens nutzt C.H. Robinson diesen Informationsvorsprung, um mehr als 100.000 Kunden und 83.000 Vertragsspediteuren intelligentere Lösungen anzubieten. Die Technologie wird von und für Supply-Chain-Experten entwickelt, um schnellere und sinnvollere Verbesserungen für die Geschäfte unserer Kunden zu erzielen. Für weitere Informationen: www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

