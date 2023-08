CALUMA & STUDENTKNIGHT: Die neue Kooperation ist da

CALUMA und STUDENTKNIGHT gehen eine Kooperation ein und beschleunigen bundesweit die Personalvermittlung

Es ist offiziell! CALUMA ( www.caluma.jobs ) und STUDENTKNIGHT ( www.studentknight.de ) haben sich für eine beschleunigte Personalvermittlung bundesweit zusammengetan, die mit Sicherheit eine neue Ära in beiden Unternehmensgeschichten einläuten wird.

Durch diese Kooperation entstehen viele neue Möglichkeiten und Vorteile für Kunden:

– Genaue Analysen der Kandidaten aufgrund von eigenen CQR Bewertungen über das langjährige Jobverhalten der Mitarbeiter

– Direktvermittlung von Personal in kurzen Reaktionszeiten

– Schnelle Besetzung von offenen Stellen

– Treffsichere Identifikation und Ansprache von passenden Kandidaten

– Systematisches und sicheres Auswahlverfahren sowie Vorstellung von passenden Kandidaten

– Nutzung unseres großen Mitarbeiternetzwerks

– Zuverlässige Ergebnisse und transparente Abläufe mit fortlaufender Qualitätssicherung

– Sehr detaillierte und informative Darstellungen per Text, Bild und Video unserer Kandidaten

– Erfolgsorientierte Kosten

Vorteile auf einen Blick

1. Expertise und Marktkenntnisse: Als Personalberatungsunternehmen verfügt CALUMA über langjährige Erfahrung und umfangreiche Marktkenntnisse in vielen Branchen und Berufsfeldern. Sie haben Zugang zu einem großen Netzwerk von Kandidaten und können aufgrund ihrer Expertise gezielt nach den passenden Talenten suchen.

2. Großer Talentpool: STUDENTKNIGHT hat eine umfangreiche Datenbank mit potenziellen Kandidaten aufgebaut. Dadurch können Kunden schnell und effizient auf bereits vorqualifizierte Bewerber zugreifen, was den Rekrutierungsprozess beschleunigen kann.

3. Diskretion: In einigen Fällen möchten Unternehmen diskret nach neuen Mitarbeitern suchen, ohne ihre offenen Stellen öffentlich bekannt zu machen. Personalberatungen können vertraulich agieren und auf diskretem Wege potenzielle Kandidaten ansprechen, was für sensible Positionen von Vorteil sein kann.

4. Aktive Suche nach Kandidaten: Während die direkte Personalvermittlung hauptsächlich auf die Bearbeitung von Bewerbungen angewiesen ist, geht CALUMA als Personalberater aktiv auf Kandidatensuche. CALUMA sucht proaktiv nach den besten Talenten, auch wenn diese nicht aktiv auf Jobsuche sind.

5. Größere Reichweite: STUDENTKNIGHT kann Stellenanzeigen auf verschiedenen Plattformen und in ihrem eigenen Netzwerk veröffentlichen, was die Reichweite erhöht und die Chancen steigert, qualifizierte Bewerber anzuziehen.

6. Unterstützung im gesamten Rekrutierungsprozess: CALUMA übernimmt den gesamten Rekrutierungsprozess von der Identifizierung potenzieller Kandidaten über die Vorstellungsgespräche bis hin zur Vertragsverhandlung. Dadurch entlasten sie das Unternehmen und ermöglichen es, sich auf andere strategische Aufgaben zu konzentrieren.

7. Objektive Bewertung: CALUMA führt Interviews und Bewertungen von Kandidaten durch, die unabhängig und objektiv erfolgen. Dadurch erhalten Unternehmen eine neutrale Einschätzung der Kandidaten und treffen fundiertere Entscheidungen.

STUDENTKNIGHT ist ein Karriereportal & Jobportal. In der Jobbörse finden Bewerber & Kandidaten wie Studenten, Auszubildende, Praktikanten, Absolventen & Young Professionals Jobanzeigen für Jobs. Bewerber finden Stellenangebote im Stellenmarkt oder können sich als Kandidat im Talentpool vorstellen. Artikel, Tipps und Vorlagen werden bereit gestellt.

Arbeitgeber wie Unternehmen, Ausbildungsbetriebe und Personaldienstleister stellen sich bei unseren jungen Talenten in ihren multimedialen Jobanbieter-Profilen vor und wecken deren Interesse für ihre Arbeitgebermarke. Indem Jobanbieter potenziellen Bewerbern einen Einblick mit Text, Bildern und Videos in das Unternehmen geben und klare Erwartungen und Anforderungen kommunizieren, können Unternehmen Kandidaten ansprechen, die besser zur Jobbeschreibung passen, und motivierte Mitarbeiter langfristig binden.

Die Jobbörse von Studentknight verfügt über fortschrittliche Filter- und Suchfunktionen, die es den Kandidaten ermöglicht, z.B. nach spezifischen Kriterien wie Standort, Branchen und Jobtyp zu suchen. Es wird eine große Auswahl an Studentenjobs, Schülerjobs, Azubi Jobs, Absolventenjobs, Praktika und Werkstudentenstellen angeboten. Das Jobportal bietet eine breite Palette von Minijobs, kurzfristige Beschäftigungen, Nebenjobs, Gelegenheitsjobs, Vollzeitstellen, Teilzeitjobs, Aushilfsjobs, Ferienjobs und Saisonjobs an.

Kandidaten werden eingeladen, sich in den Kandidatenpool von Studentknight einzutragen, ihren Lebenslauf bereit zu stellen, ein Profil anzulegen und zu aktualisieren. Sie geben dabei Informationen zu ihrer Ausbildung, Fähigkeiten, Stärken, Joberfahrungen und Karrierezielen an. Unternehmen oder Personalvermittler können den Kandidatenpool durchsuchen und filtern. Wenn Jobanbieter potentielle Talente im Kandidatenpool identifizieren, können sie direkt Kontakt aufnehmen oder Einladungen für Jobangebote senden.

Kontakt

STUDENTKNIGHT

Ünsal Hacibekiroglu

Hohes Feld 15A

33611 Bielefeld

+4952112005560

+4952112005561



https://www.studentknight.de

