CASTOR bringt Enterprise-Software für den industriellen 3D-Druck in DACH auf den Markt

Der 3D-Druck-Softwareentwickler CASTOR stellt auf der Hannover Messe sein Enterprise-Produkt – CASTOR Enterprise – vor und zielt damit auf die DACH-Region als primären Markt für seine proprietäre Software ab, die es Herstellern ermöglicht, ihr Additive Manufacturing zuverlässig zu maximieren.

CASTOR Enterprise ist eine Cloud-basierte und On-Premises-Software, die jeden Bestandteil innerhalb des bestehenden Produktdesigns (Descrete Manufacturing) analysiert und automatisch Teile identifiziert, die sich sowohl technisch als auch wirtschaftlich für den 3D-Druck eignen. Die Software schlägt die am besten geeigneten Materialien vor, identifiziert geometrische Änderungen, zeigt einen Break-even-Point und simuliert Failure. Mit der CASTOR-Lösung lassen sich nachweislich Kosteneinsparungen von bis zu 50 % ermitteln. Die Markteinführung von Produkten wird erheblich beschleunigt.

Die Software basiert auf dem Feedback von 30.000 Teilen, die in den letzten 24 Monaten von mehr als 80 Unternehmen, darunter auch F-500-Unternehmen, analysiert wurden. Zu den einzigartigen Merkmalen der Software gehört die Möglichkeit der Parts Consolidation sowie der Identifizierung von Weight Reduction mit Hilfe einer schnellen Finite-Elemente-Analyse.

“Wir haben gesehen, dass unsere Kunden eine Lösung brauchen, die nicht nur die Schwachstellen und Optimierungsfragen eines bestehenden Designs aufdeckt, sondern auch Potential aufzeigt mit Blick auf Design For AM”, so Omer Blaier, Mitbegründer und CEO von CASTOR. “Mit CASTOR Enterprise bieten wir ein ausgeklügeltes Tool, das jene kleinen Änderungen aufzeigt, die einen großen Einfluss auf die Bottom Line eines Unternehmens haben können.”

CASTOR Enterprise hat es sich zur Mission gemacht, den Wert des Additive Manufacturing mit Vertrauen zu maximieren und Wettbewerbsvorteile zu schaffen:

– Die Fähigkeit, Tausende von CAD Files zeitgleich bei geringem Aufwand zu analysieren, und substantielle Ergebnisse zu liefern.

– Analyse des gesamten Produktdesigns auf Basis von CAD Files: 3D-basierte Analyse

– Design Optimization (DFAM-Tools) – Fähigkeit zur automatischen Weight Reduction und Parts Consolidation mechanischer Teile

-Die Software ist so aufgebaut, dass der Anwender fast alle voreingestellten Werte ändern kann, wie etwa kundenspezifische Kalkulationen zur Kostenabschätzung, Empfindlichkeit der Materialeigenschaften, Betriebskosten an verschiedenen Stellen der Lieferkette (Lagerbestand, Versand, Arbeitskosten). Die Lösung ist PLM/ERP-integrationsfähig und komplett offline On-Premises verfügbar

“Durch die Automatisierung des Screening-Prozesses von Tausenden von Teilen ersparen wir den AM-Fachleuten Stunden manueller Arbeit. Indem wir schnell tiefe Einblicke liefern, die in umsetzbare Entscheidungen münden, bringen wir Hersteller näher an die Maximierung des potenziellen Gewinns mit 3D-Druck.”, so Omer Blaier, Mitbegründer und CEO von CASTOR.

Die zukunftsorientierten Fähigkeiten von CASTOR Enterprise ruhen auf vier Säulen:

– Analyse der Geometriebeschränkungen; basierend auf der Mindestwandstärke und dem Trägermaterial

– Analyse der Materialeigenschaften; Vergleich der mechanischen Eigenschaften der 3D-gedruckten Teile mit den Materialeigenschaften der traditionellen Fertigung

– Strukturelle Analyse unter Berücksichtigung externer Belastungen, die auf die Teile einwirken

– Finanzielle Break-Even-Point-Analyse im Vergleich zu traditionellen Fertigungsmethoden

Über CASTOR

CASTOR ist ein in Israel ansässiges Softwareunternehmen, das 2017 von Omer Blaier und Elad Schiller gegründet wurde. Beide Unternehmer haben weitreichende Erfahrung im Kontext von Maschinenbau und Softwaretechnik. Das Unternehmen verfolgt die Mission, Hersteller dabei zu unterstützen, die Rentabilität durch den Einsatz von industriellem 3D-Druck zu steigern. 3dCASTOR entwickelt Tools, die der Herausforderung gewachsen sind zu identifizieren, wo, wann und wie 3D-Druck eingesetzt werden kann, um Kosten zu senken. Das Unternehmen wird vom großen Speciality Chemicals Unternehmen Evonik unterstützt und gab kürzlich seine Partnerschaft mit Siemens Digital Industries Software bekannt. Die Produktlinie von CASTOR umfasst auch CASTOR Light, die Basisstufe für AM-Neueinsteiger, sowie CASTOR White Label; eine vollständig gebrandete, maßgeschneiderte Plattform, die Lead Generation Tools zur Verbesserung des AM-Geschäfts bietet.

Firmenkontakt

3dCASTOR

Clil Uliel

Haim Levanon Street, 2nd Floor 30

6997543 Tel Aviv

+972546289958

clil@3dcastor.com

https://www.3dcastor.com

Pressekontakt

A3 Communications

C.A. Haag

Pond Croft 22

GU467UR Hampshire, Yateley

0447850416375

info@a3communications.co.uk

https://a3communications.co.uk/home

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.