CEHATROL® Technology eG – Expansion in der Schweiz

CEHATROL® Technology eG eröffnet ein Domicil in Basel/ Schweiz

Basel, den 02.06.2022:

Offizielle Eröffnung CEHATROL® Technology eG im Haus Balfina AG – Treuhand | Vermögenberatung.

Herzlich Willkommen in Basel/ Schweiz! CEHATROL® Technology eG, eine Energiegenossenschaft mit Sitz Berlin-Köpenick, ist zu Besuch im Haus Balfina AG – Treuhand | Vermögen.

Herr Roger Leisinger, Partner der Balfina AG, emfing Herrn Stefan Gollee, Vorstand CEHATROL® Technology eG, und Herrn Frank Knauer, Bevollmächtigter der Generalversammlung CEHATROL® Technology eG, persönlich im Haus Balfina AG, Lange Gasse 90, CH-4002 Basel.

Domicil CEHATROL® Technology eG erster und wichtiger Schritt auf den CH-Markt

Mit Verdoppelung der Mitgliederanzahl seit Gründungstag dem 18.04.2011 im Privat- und Gewerbesegment und nachhaltigem Wachstum laut Planzahlen, war nun der richtige Zeitpunkt ein Domicil für CEHATROL® Technology eG in Basel/ Schweiz zu eröffnen.

CEHATROL® Technology eG:

Die Genossenschaft für Mensch, Energie und Umwelt- in der Schweiz

Die CEHATROL® Technology eG kann durch das eröffnete Domicil in Basel/Schweiz die Menschen mit vielen Vorteilen erreichen. Die nachhaltige Erzeugung von alternativer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft.

„Wir kommen ganz einfach dem Mitgliederwunsch nach – und bieten eine neue Versorgelösung für Ihr Repertoire“ so Frank Knauer, Bevollmächtigter der Generalversammlung. Denn das Repertoire von CEHATROL® Technology eG besitzt ein internes, als auch ein externes ansprechendes Portfolio.

CEHATROL® Technology eG, Domicil in Basel/Schweiz bedeutet individuelle Beratung und Betreuung in den attraktiven Bereichen:

-Gold und Silber

-Genossenschaftliches Wohnen

-CEHATROL Energie-Insel

-CEHATROL KfZ

Ihre Attraktivität zieht CEHATROL® Technology eG u.a. aus ihrer Flexibilität und ihrem dynamischen Potential. Wer seine Attraktivität steigern möchte, der sollte vor allem ehrlich bleiben.

Neben der permanenten Weiterentwicklung der Infrastruktur von CEHATROL® Technology eG, legt die Energiegenossenschaft großen Wert darauf, den Ausbau und Stärkung des Mitgliedernetzwerkes in Deutschland und über den Grenzen hinaus, voranzutreiben.

CEHATROL® Technology eG möchte den Mitgliedern an der Seite stehen. „Leichte Erreichbarkeit, persönlicher Mitgliederservice, stetiger Mitgliederwachstum … das sind nur wenige Punkte unserer Erfolgsgeschichte“ so Frank Knauer, Bevollmächtigter der Generalversammlung CEHATROL® Technology eG.

„CEHATROL® Technology eG freut sich auf Basel/ Schweiz und will als moderne Energiegenossenschaft vor Ort viele Menschen mit einem breiten Portfolio erreichen. Als Privat- und Gewerbemitglied sind Vorteile für den Einzelnen kurzfristig spürbar“ so Knauer weiter.

CEHATROL® Technology eG Kontaktmöglichkeit in Basel/Schweiz:

Domicil von CEHATROL® Technology eG:

Lange Gasse 90

CH-4002 Basel

CEHATROL® Technology eG bezieht ein Domicil in der Schweiz und investiert in lokale Präsenz und Kundennähe. CEHATROL® Technology eG steht Ihren Mitgliedern an der Seite, international und jetzt auch in der Schweiz.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

Kontakt

CEHATROL Technology eG

Frank Knauer

Bahnhofstraße 12

12555 Berlin

030577019851

ofk@cehatrol.eu

http://www.cehatrol.com

