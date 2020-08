Chesapeake & Ohio Canal feiert 170-jähriges Jubiläum

Entlang des 300 Kilometer langen Kanals können Besucher nicht nur auf den geschichtlichen Spuren wandeln, sondern auch die Natur bei zahlreichen Outdoor-Aktivitäten genießen.

Was einst für wirtschaftliches Wachstum und Handel stand, ist heute ein beliebtes Urlaubsziel für Natur- und Outdoor-Liebhaber. Der Chesapeake & Ohio Canal (auch C&O Canal genannt) in der US-Hauptstadtregion wird im Oktober dieses Jahres 170 Jahre alt. Der Kanal verläuft zwischen Cumberland im Bundesstaat Maryland und der Hauptstadt Washington, DC über eine Distanz von rund 300 Kilometern parallel zum Potomac River. Der Bau begann 1828 in Washington, DC und der Kanal diente vor allem zum Transport von Holz, Kohle und landwirtschaftlichen Waren. Ursprünglich sollte er Ohio mit der Chesapeake Bay verbinden, letztendlich führt er jedoch nur bis nach Cumberland, da sich der Schienennetzausbau der Eisenbahn (Baltimore & Ohio Railroad) als profitabler und schneller erwies und somit seit 1850 kein Weiterbau des Kanals erfolgte.

In den 1940er-Jahren war die Idee aufgekommen, den inzwischen ungenutzten Kanal in eine Straße umzuwandeln, was jedoch an Protesten der Bevölkerung scheiterte. 1971 erhielt der Kanal den Status National Historical Park und ist als Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen beliebt – ein Ereignis, das im kommenden Jahr sein 70-jähriges Jubiläum feiert.

Outdoor-Abenteuer auf dem Wasser, zu Fuß und mit dem Fahrrad

Entlang des C&O Kanals führt eine Panoramastraße, der C&O Canal Scenic Byway, Besucher zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten sowie Outdoor-Aktivitäten und ist eine perfekte Möglichkeit, den gesamten Verlauf des Kanals zu erleben. Zum Entdecken auf dem Wasser eignen sich vor Ort angebotene Bootsfahrten. Die wohl authentischsten sind die Great Falls Canal Boat Rides. Hier wird das Boot wie in den 1870er Jahren mit Maultieren flussaufwärts gezogen, und Mitarbeiter in historischer Kleidung beschreiben das Leben der Menschen, die einst auf dem Kanal lebten und arbeiteten. Auf dem Treidelpfad, der direkt am Kanal entlangführt, bieten sich Wanderungen und Radtouren an. Bei Weverton kreuzt der bekannte Appalachian Trail den Verlauf des C&O Kanals – auch hier lassen sich verschiedene Wandertouren hervorragend kombinieren. Highlights entlang der Wasserstraße sind die 74 Schleusen, elf steinernen Aquädukte und der 950 Meter lange, mit 5,8 Millionen Ziegelsteinen befestigte Paw Paw Tunnel, dessen Bau einen Umweg von acht Kilometern vermied. Der Paw Paw Tunnel kann von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden.

Geschichte hautnah erleben

Wer sich für die Geschichte des Kanals interessiert, findet dazu Museen in Cumberland, Sharpsburg und Brunswick. Sharpsburg lockt historisch interessierte Besucher ebenfalls mit dem Antietam National Battlefield. Für das richtig authentische Kanalleben sorgen die noch erhalten gebliebenen Schleusenhäuschen. Einige der sogenannten Lockhouses entlang des Flussverlaufs lassen sich als Übernachtungsmöglichkeit buchen und sorgen mit ihrem rustikalen Flair für eine Zeitreise zurück ins 19. Jahrhundert.

App für besser Orientierung und Information

Begleitend zu den sieben Visitor Centers entlang des Kanals können Besucher sich auch mit einer App informieren. Die C&O Canal Explorer Mobile App hilft beim Orientieren und weist auf interessante Orte in der Nähe hin. Der Preis von 1,09 Euro fließt vor allem in die Aktualisierungen der extensiven Applikation ein.

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de oder unter der Rufnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei) bestellt werden.

Bildquelle: Maryland Office of Tourism