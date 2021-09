Chiptuning von Fastlane – mehr Leistung mit Garantie

Keltern/Dietlingen, 05.09.2021: Fastlane Tuning ist seit 2007 einer der professionellen und zuverlässigen Partner im Bereich Chiptuning und Motortuning. Mit der Entwicklung erstklassiger Chiptuning-Software, immer speziell auf die jeweilige Marke und das Modell des Kunden abgestimmt, werden Leistungssteigerungen auf höchstem technischen Niveau erreicht. Bei dem Unternehmen, mit Sitz im baden-württembergischen Keltern/Dietlingen, ist Motortuning nicht nur für die üblichen Verdächtigen, also Hersteller wie Audi, BMW, Porsche oder Mercedes erhältlich. Vom Alfa Romeo bis hin zum VW-Transporter ist das Tuning für nahezu alle Marken und Modelle realisierbar. Selbst die Leistung eines McLaren P1 mit satten 737 PS wird in der Chiptuning-Schmiede auf 821 PS gesteigert.

Chiptuning mit Garantie – Qualität und Sicherheit

Fastlane Tuning steht für bestmögliche Leistungsentfaltung bei effizienterem Motorlauf – das sind die häufigsten Wünsche der Kundschaft – vom Ampelstart bis zur Höchstgeschwindigkeit. Die vielgeliebte V-Max-Aufhebung und ein verbessertes Drehmoment werden beim Chiptuning von Fastlane Tuning mittels der so genannten Kennfeldoptimierung, einer speziellen Optimierung und Reprogrammierung der Motorsteuersoftware, erreicht.

Fastlane Tuning ist als Chiptuner von der Handwerkskammer zertifiziert und gibt eine 24-monatige kostenlose Garantie auf die Funktion der Tuningsoftware. Notlaufeigenschaften und Motorschutzfunktionen werden erhalten, um eine besonders lange Lebensdauer des Triebwerkes zu gewährleisten. Das bescherte Fastlane Tuning eine überregionale Beliebtheit. Optional lassen sich weitere Garantien, z.B. für das Getriebe, oder die Eintragung bei TÜV hinzubuchen. Ein wichtiges Merkmal für die Qualität des Chiptunings und Ihrer Sicherheit!

Spritspartuning – Eco-Tuning – Ökotuning

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach einer Verbrauchsoptimierung stark angestiegen – steigendes Bewusstsein beim Thema Klimaschutz und vor allem die Steigerungen bei den Benzinpreisen hat dieses Interesse gefördert. Das verbrauchsoptimierte Chiptuning hat inzwischen viele Namen: , Eco-Tuning (vom englischen Begriff “ecological Tuning” = ökologisches Tuning), Ökotuning oder Spritspartuning. Gemeint ist mit Eco-Chiptuning & Co. immer eine Optimierung Ihres Motorsteuergerätes unter dem Aspekt der Kraftstoffeinsparung. Durch die Anpassung der Kennfelder in der Motorsteuerung kann sich das Spritspartuning schon nach kurzer Zeit amortisieren. Das Spritspartuning bewirkt im Vergleich zum normalen Tuning eine nur geringere Leistungs- und Drehmomentzunahme, da dieses ausschließlich auf den reduzierten Verbrauch von Diesel bzw. Benzin hin entwickelt wurden – aber immerhin: Einsparungen von 5% bis 20% bei gleicher oder leicht erhöhter Leistung. Für viele Fahrer eine interessante Win-win-Situation.

Tuning-Projekte bei Fastlane Tuning

Wählen Sie Ihr Motortuning einfach über den Konfigurator der Website von Fastlane Tuning: Marke und Modell eingeben – fertig. Bei den Chiptuning-Experten erhalten Sie auch weitere, für Ihr Fahrzeug passende, Tuningprodukte, wie z.B. Upgrade-Turbolader, Ladeluftkühler, Sportabgasanlagen, Sportfahrwerke, Active-Sound-Systeme und vieles mehr.

Von Chiptuning, über Spritsparmaßnahmen, bis hin zu Softwareoptimierungen und Kennfeldoptimierungen – wir beraten Sie rund um das Thema Fahrzeugtuning. Bei uns bekommen Sie Service und Beratung aus einer Hand. Fastlane Tuning – seit 2007 Ihr Partner für alles Schnelle, Sichere und Zuverlässige!

Kontakt

Fastlane Tuning

Marc-Andre Neul

Dieselstr. 6

75210 Keltern/Dietlingen

+49 (0)7082 4131105

+49 (0)7082 4131104

info@fastlane-tuning.de

https://fastlane-tuning.de/

