Claranet in Cloud-Studie von ISG im Leader-Segment für Managed Services und für Managed Hosting positioniert

Frankfurt am Main, 27.07.2020: Der Managed Service Provider Claranet wurde von der Information Services Group (ISG) in ihrer Studie “ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2020” in den Kategorien “Managed Services – Midmarket” und “Managed Hosting – Midmarket” als ein “Leader” ausgezeichnet.

“Claranet ist eine “Run Company” und ein Managed Hosting-Spezialist, der für agile Kunden im Mittelstand und vor allem aus dem Handel hervorragende Lösungen im Kontext hybrider Hosting-Szenarien bietet”, so die Einschätzung der Experten von ISG. Nach Meinung der Analysten ist Claranet für mittelständische Unternehmen im lokalen Markt zudem ein sicherer Partner für hybride und multi-cloud-getriebene Managed-Services-Projekte.

Im Bereich “Managed Services for Midmarket” überzeugte die ISG-Analysten besonders das attraktive Managed-Services-Portfolio von Claranet und die hoch zertifizierten Partnerschaften zu Hyperscale- und Cloud-Native-Providern. Im Detail punktete Claranet mit der Unterstützung von autonomen und schlanken Prozessen sowie von Containern und Managed Apps. Zudem unterstützt Claranet VMware, aber auch Hyperconverged Systems von Nutanix und NetApp Storage sowie hybride IT-Landschaften mit AWS, Microsoft und Google. Darüber hinaus hat Claranet Erfahrung mit Container Management wie auch mit Continuous Integration und Delivery (CI/CD).

In der Kategorie “Managed Hosting for Midmarket” setzte sich Claranet insbesondere aufgrund der Skalierbarkeit und profunden Beratung durch. Claranet unterstützt die Kunden auf Basis von mehr als 20 Jahren Markterfahrung mit erstklassiger technologischer Kenntnis und Managed Services für den gesamten Cloud Lifecycle. Hierzu gehören auch das Architektur-Design und Lösungen für hybride Hosting-Szenarien.

Zu den besonderen Stärken von Claranet zählen laut der Analysten in beiden Kategorien zudem das hohe Datenschutz- und Sicherheitsniveau: Dies belegen u.a. Zertifizierungen nach ISO 27001 in Verbindung mit ISO 27017 für Informationssicherheit bei der Bereitstellung und Nutzung von Cloud-Diensten und 27018 für Datenschutz in der Cloud. Zusätzlich bietet Claranet einen SOC 2 Typ II Report nach ISAE 3402 sowie PCI DSS-Zertifizierung für das Housing von Kreditkartendaten, wovon auch der digitale Handel profitiert.

Weitere Informationen über Claranet sind verfügbar unter www.claranet.de

Über ISG Research™ und das ISG Provider Lens™ Programm

Das ISG Research™ Angebot umfasst Research-Subskriptionsservices, Beratungs-Services und Executive Event Services mit Fokus auf Markttrends und disruptive Technologien im Unternehmensumfeld. ISG Research™ zeigt Unternehmen auf, wie sie ein schnelleres Wachstum und einen höheren Mehrwert erzielen können.

Das ISG Provider Lens™ Programm bietet marktführende, handlungsorientierte Studien, Berichte und Consulting Services, bei denen es insbesondere um die Stärken und Schwächen von Technologieanbietern und Dienstleistern sowie deren Positionierung im Wettbewerbsumfeld geht. Diese Berichte bieten maßgebliche Einsichten, die von den Advisors im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit bei Outsourcing-Verträgen genutzt werden, aber auch von vielen ISG-Unternehmenskunden, die potentiell als Outsourcer auftreten.

Weitere Informationen zu ISG Research™ und dem ISG Provider Lens™ Programm sind verfügbar unter research.isg-one.com

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Mit über 2 200 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, E-Commerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Claranet wurde in Gartners “Magic Quadrant 2019” für “Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe” zum zweiten Mal in Folge positioniert. Dies schließt an die Positionierung des Unternehmens als ein “Leader” in Gartners Magic Quadrant für “Managed Hybrid Cloud Hosting” in Europa in fünf aufeinanderfolgenden Jahren von 2013 bis 2017 an. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de

