Cobantur und Boltas rücken enger zusammen

Die 1982 in der Türkei bzw. 1978 in Deutschland gegründeten Logistikdienstleister sind Pioniere für individuelle intermodale Transportlösungen und bündeln ihre Kompetenzen und Ressourcen u.a. in den logistisch anspruchsvollen Branchen Chemie, Automotive, FMCG, Fashion und Healthcare.

Operations

Mit der direkten Zugverbindung zwischen Nürnberg und Triest reagiert die Logistikgruppe frühzeitig auf die Nearshoring-Konzepte der verladenden Wirtschaft. Der neue Ganzzug verbindet Nürnberg über Triest mit Pendik und Ambarli in der Türkei sowie Patras in Griechenland mit regionalen und überregionalen Vor- und Nachläufen. “Die neue Verbindung erweitert damit das Angebot an belastbaren und nachhaltigen Verbindungen zwischen den enger zusammenrückenden Wirtschaftsräumen”, sagt Iskender Cobanoglu, Geschäftsführer der deutschen Boltas GmbH und ergänzt: “Die Intermodal-Linie ist so erfolgreich, dass wir jetzt schon mit einem 2. Rundlauf starten.”

Darüber hinaus wurden in den vergangenen sechs Monaten die Gesamtprozesse in einer intensiven Prüfung unterzogen. “Die Analyse hat uns wichtige Daten für den weiteren Ausbau unseres Netzwerks geliefert und ist der Startschuss für eine Reihe von internen Struktur- und IT-Projekten”, sagt Ulas Cobanoglu, Vizepräsident der türkischen Cobantur. Sein Fokus wird darauf liegen, das bereits umfangreiche nationale und interregionale Transportnetzwerk in der Türkei zu stärken. Darüber hinaus wollen beide Unternehmen ihr Full-Service-Angebot ausbauen und die Anzahl ihrer Lagerlogistikzentren in der Türkei, Italien, Frankreich und Deutschland erhöhen.

Management

Ulas Cobanoglu und Iskender Cobanoglu sind beide Mitglieder des neu geschaffenen Board of Directors bei Cobantur Boltas. Das Gremium, das sich aus Managern beider Unternehmen zusammensetzt, wird den Ablauf der gemeinsamen operativen Aktivitäten optimieren und die zukünftige strategische Geschäftsausrichtung der Gruppe bestimmen.

Marketing und Vertrieb

Mit einem optimierten Customer Relationship Management wird Logistikentscheidern und Disponenten aus Industrie, Produktion und Handel mehr Service und Transparenz geboten. Das neue Logo und der neue Firmenslogan “Twice as good” sind sichtbare Zeichen der intensivierten Zusammenarbeit. Der Marktauftritt aller Ländergesellschaften, Türkei, Deutschland, Frankreich, Italien und Rumänien wird durch eine neue Website schrittweise vereinheitlicht.

“Unsere Dachmarkenstrategie, der Ausbau der Aktivitäten und die neue Führungsstruktur, all das sind wichtige Erfolgsfaktoren für das nachhaltige Wachstum und die kundenorientierte Weiterentwicklung der Gruppe”, sind sich Ulas Cobanoglu und Iskender Cobanoglu sicher.

COBANTUR BOLTAS

Türkisch-Deutsche Logistik-Gruppe, bestehend aus den rechtlich unabhängigen Firmen Cobantur, gegründet 1982 (Türkei) und Boltas, gegründet 1978 (Deutschland). Als Vorreiter für individuelle intermodale Transportlösungen bietet der unabhängige Logistikverbund spezielle Expertise und Zertifizierungen, zum Beispiel in den logistisch anspruchsvollen Bereichen Chemie, Automotive, FMCG, Fashion und Healthcare. Der Fokus liegt dabei auf Zug-/Fährverbindungen über Triest mit Gatewayanschluss an alle großen europäischen Wirtschaftszentren. Ganzheitliche Kundenlösungen bei E-Commerce, Temperature Controlled Transports, Zollabwicklung, Lagerung und B2C-Paketauslieferung ergänzen das logistische Portfolio.

Mit rund 500 Mitarbeitern, 10 Standorten in 5 Ländern, rund 56.000 m2 Lagerfläche und ca. 1.000 eigenen Fahrzeugeinheiten managed Cobantur Boltas logistische Services in der Türkei, Europa und darüber hinaus. Die beiden Firmenzentralen befinden sich in Allersberg/Nürnberg und Maltepe/Istanbul.

