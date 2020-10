congstar Allnet Flat M mit 10 GB im LTE-Netz für 19,50 Euro pro Monat

Maximale Flexibilität mit einer breiten Auswahl an Zubuch-Optionen

Köln, 27.10.2020. Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar leitet die bevorstehende kalte Jahreszeit bereits jetzt mit einer Winteraktion ein. Die congstar Allnet Flat M ist ab sofort mit 10 GB Datenvolumen (anstatt 5 GB) bei Online-Buchung unter www.congstar.de/handytarife/allnet-flat-m für 19,50 Euro pro Monat erhätlich. Die Aktion läuft bis zum 22. Dezember und gilt für Neu- und Bestandskunden. Mit Blick auf die Auswahlmöglichkeiten bei der Laufzeit, der Datengeschwindigkeit und den Zubuch-Optionen profitieren congstar Kunden wie gewohnt von maximaler Flexibilität.

Winteraktion: congstar Allnet Flat M

-10 GB Datenvolumen bei Onlinebuchung (statt 5 GB)

-Surfen im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s

-Allnet- und SMS-Flat in alle dt. Netze

-Preis: 19,50 Euro im Monat

-Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar

Weitere monatlich zu- und abbuchbare Optionen

-LTE 50 Option mit max. 50 Mbit/s für 2,94 Euro / Monat

-5 GB Extra-Daten für mehr Datenvolumen: 4,88 Euro / Monat

Die congstar Allnet Flat M kann sowohl in der Laufzeit-Variante als auch in der monatlich kündbaren Flex-Variante gebucht werden. Der Bereitstellungspreis beträgt jeweils einmalig 14,63 Euro bei der Laufzeitvariante und 34,12 Euro bei der monatlich kündbaren Flex-Variante. Zudem surfen congstar Kunden mit der Allnet Flat M automatisch mit LTE 25, d.h. mit max. 25 Mbit/s im LTE-Netz. Um noch schneller mit max. 50 Mbit/s im LTE-Netz zu surfen, kann die LTE 50 Option für 2,94 Euro pro Monat ebenfalls zu allen Tarifen jederzeit flexibel hinzu- oder abgebucht werden.

Bei Buchung im Handel profitieren Kunden ab 29. Oktober von 8 GB Datenvolumen

Auch im Handel profitieren congstar Kunden von der Winteraktion. Ab dem 29. Oktober ist die congstar Allnet Flat M im stationären Handel mit 8 GB (statt 5 GB) Datenvolumen erhältlich. Dort läuft die Aktion bis zum 8. Januar 2021. Auch bei der Buchung im Handel kann zwischen der Laufzeit-Variante und der monatlich kündbaren Flex-Variante gewählt werden.

Attraktive Streamingangebote bei congstar

Kunden der congstar Allnet Flat M können das attraktive Streamingangebot Disney+ mit vielen spannenden Serien und Filmen optional für 5,85 Euro / Monat abonnieren – sowohl bei Buchung des Tarifs online als auch im Handel. Bei Buchung bis zum 31. Dezember gibt es die ersten drei Monate sogar ohne Aufpreis. Bei Disney+ steht eine breite Auswahl an Filmen und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic für Tablet, Handy oder Laptop oder auch für viele Smart TV-Geräte zur Verfügung. Auch die Musik Option TIDAL Premium können Kunden der congstar Allnet Flat M einfach hinzubuchen – und profitieren in den ersten drei Monaten von über 60 Mio. Songs, Musikvideos und zahlreichen weiteren Inhalte, ohne einen Aufpreis zu bezahlen. Regulär kostet die Option TIDAL Premium 8,77 Euro im Monat.

Weitere Informationen zur Allnet Flat M und weiteren congstar Tarifen sind online unter www.congstar.de/handytarife zu finden.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im Oktober 2019 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2019” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2020 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2020 bereits zum neunten Mal in Folge zum “Mobilfunkanbieter des Jahres”. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie in den Telekom Shops und bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Einen Beitrag zum Umweltschutz leistet congstar durch CO2-neutrales Arbeiten am Unternehmensstandort. Seit Juli 2014 ist congstar als Hauptsponsor des FC St. Pauli zurück in der 2. Bundesliga. Damit wird eine gemeinsame Erfolgsgeschichte fortgesetzt, bereits 2007 bis 2009 war congstar Sponsor des FC St. Pauli.

Firmenkontakt

congstar GmbH

Timo Wakulat

Bayenwerft 12-14

50678 Köln

+49 (0) 211 / 960 817 – 82

congstar@navos.eu

https://www.congstar.de

Pressekontakt

navos Public Dialogue Consultants GmbH

Olaf Strubelt

Volmerswerther Str. 41

40221 Düsseldorf

+49 (0) 211 / 960 817 – 82

congstar@navos.eu

http://www.congstar.de/presse