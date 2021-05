congstar erneut bei “Deutschlands Beste Arbeitgeber” ausgezeichnet

Auch in den Kategorien ITK und NRW ist congstar erfolgreich

Köln, 17.05.2021. Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar wurde von Great Place To Work® erneut als einer der besten Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet. In der Kategorie von Unternehmen mit 101 bis 250 Beschäftigten wurde congstar für das besondere Engagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsbedingungen mit Platz 6 geehrt. Erfolgreich schnitt congstar auch in den Kategorien “Beste Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen” (Platz 3 in der Größenklasse 50-250 Mitarbeiter) und “Beste Arbeitgeber in der Informationstechnologie” (Platz 6 in der Größenklasse 101-500 Mitarbeiter) ab.

Exzellent umgesetzte Personalmaßnahmen und Programme

Ein entscheidender Grund für die Auszeichnung von congstar sind laut Great Place To Work® exzellent umgesetzte Personalmaßnahmen und Programme, die eine vertrauensbasierte Arbeitsplatzkultur fördern. In der Befragung beurteilten 98 Prozent der Mitarbeiter congstar als einen sehr guten Arbeitgeber. “Du willst es. Du kriegst es. So begeistern wir als congstar nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere Mitarbeiter”, sagt Christina Kiehl, congstar Geschäftsführerin für die Bereiche HR, Finanzen und IT. “Dass wir damit auch in diesem Jahr messbaren Erfolg haben, freut uns und macht uns stolz. Wir setzen auf Diversität. Individuell, flexibel, bunt – das ist unser Motto. Um den Bedürfnissen unserer Mitarbeiter gerecht zu werden, entwickelt das HR-Team gemeinsam mit den “congstars” stetig neue Formate. Wir danken allen für ihren aktiven Input bei der Weiterentwicklung von congstar.”

Schwerpunkt auf der Bewertung durch die Mitarbeiter

Die Initiative Great Place to Work® zeichnet Unternehmen aller Größen, Branchen und Regionen mit der Auszeichnung “Deutschlands Beste Arbeitgeber” aus. Als Bewertungsgrundlage dient eine ausführliche Mitarbeiterbefragung zu Themen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Darüber hinaus gab das Management Auskunft über Maßnahmen und Programme zur Gestaltung einer attraktiven Arbeitsplatzkultur (ein sogenanntes Kultur Audit).

Direkte Kommunikation sowie eine offene Feedbackkultur

Zur Entwicklung der Mitarbeiter sowie des Unternehmens setzt congstar weiterhin auf eine hohe Eigenverantwortung und Mitgestaltung und hat den Fokus darauf gelegt, die direkte Kommunikation sowie eine offene Feedbackkultur auch in Zeiten der Pandemie und des virtuellen Arbeitens fortzusetzen. Insbesondere im vergangenen Jahr war es wichtig, auch unter den veränderten Rahmenbedingungen ein sicheres, innovatives und modernes Arbeitsumfeld zu schaffen und den Mitarbeitern Raum und Zeit zur persönlichen Entwicklung sowie zum fachlichen und persönlichen Austausch zu geben – bspw. durch virtuelle Round Tables oder Wissenshäppchen.

Weitere Informationen zu den congstar Auszeichnungen sind unter www.congstar.de/das-ist-congstar/auszeichnungen zu finden.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2020 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2020” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2021 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2021 bereits zum zehnten Mal in der Kategorie “Mobilfunkanbieter” auf den ersten Platz. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Seit Juli 2014 ist congstar bereits zum zweiten Mal Hauptsponsor des FC St. Pauli. Im Dezember 2020 wurde congstar durch die Bertelsmann Stiftung als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Laut dem international tätigen Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® zählte congstar bereits mehrfach zu Deutschlands besten Arbeitgebern.

Firmenkontakt

congstar GmbH

Timo Wakulat

Bayenwerft 12-14

50678 Köln

+49 (0) 211 / 960 817 – 82

congstar@navos.eu

https://www.congstar.de

Pressekontakt

navos Public Dialogue Consultants GmbH

Olaf Strubelt

Volmerswerther Str. 41

40221 Düsseldorf

+49 (0) 211 / 960 817 – 82

congstar@navos.eu

http://www.congstar.de/presse