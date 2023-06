Controlware und Networkers AG feiern erfolgreiche Premiere: Über 100 Teilnehmer beim „Data Center & Cloud Day – IT-Strategien 2023+“ in Essen

Dietzenbach, 2. Juni 2023 – Am 23. Mai 2023 veranstaltete Controlware gemeinsam mit der Networkers AG erstmals den „Data Center & Cloud Day“. Über 100 IT-Verantwortliche und Cloud-Experten nutzten das Event im SANAA-Gebäude UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen, um sich über innovative Data-Center- und Cloud-Konzepte zu informieren.

„Der Data Center & Cloud Day kam bei unseren Besuchern hervorragend an und setzte von der ersten Minute an die richtigen thematischen Schwerpunkte: Die Auftakt-Keynote zur praktischen Nutzung der KI ChatGPT zog die Zuhörer auf Anhieb in ihren Bann – und gab über den Tag hinweg immer wieder Anlass zu Diskussionen“, erklärt Michael Melzig, Cloud Program Manager bei Controlware. „Die meisten Gäste sehen das Thema dabei durchaus optimistisch und bescheinigen KI- und ML-Technologien schon heute einen echten, greifbaren Mehrwert. Andere sind eher skeptisch. Letzten Endes ist es aber gar nicht entscheidend, wer auf welcher Seite der Debatte steht – wichtig ist nur, dass wir sie konstruktiv und offen führen. Unser Anliegen als Gastgeber war es daher, den Besuchern neue Impulse für ihren Alltag mitzugeben und einen engagierten Austausch anzuregen – und das ist uns auf ganzer Linie geglückt.“

KI und ML dominieren den Diskurs

Zum Gelingen der Premiere trugen maßgeblich auch die Controlware Partner und Sponsoren ADN, Dell Technologies, F5, HashiCorp, OVHcloud, Quantum, Rubrik, Veeam Software und VMware bei: Deren Data-Center- und Cloud-Experten standen den Besuchern für alle Fragen zur Verfügung und bestritten mit anspruchsvollen Fachvorträgen den Großteil des Programms. Und auch hier rückte immer wieder das Thema Künstliche Intelligenz in den Fokus: So gewährten Konstantin Gratschow, Strategic Partner Manager Cloud Solutions & Services bei ADN, und Patrick Benesch, Team Lead Modern Workplace & Senior Multi Cloud Consultant bei Controlware, in ihrem Vortrag „Innovation leben!“ aufschlussreiche Einblicke in die Künstliche Intelligenz von Microsoft Diensten: Anwendern ist es schon heute möglich, mit den Power Virtual Agents eigene, dialogfähige Chatbots zur Problemlösung zu entwickeln und mithilfe der Microsoft Fabric alle Datenquellen und Analysedienste im KI-gestützten „One Lake“ zusammenzuführen.

Frank Busemann schlägt die Brücke zwischen Sport und Beruf

Den Schlusspunkt des Vortragsprogramms setzte schließlich Olympionike Frank Busemann mit seiner Keynote „Mach“s doch einfach – Die Erfolgsprinzipien des Sports für Beruf und Alltag“. Darin schilderte der Silbermedaillengewinner im Olympischen Zehnkampf den Besuchern die Parallelen zwischen Leistungssport und beruflichem Engagement – und gab ihnen konkrete Tipps, um die eigenen Grenzen zu überwinden und Herausforderungen zu bewältigen.

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörte auch der gemeinsame Besuch der renommierten Red Dot Design Ausstellung, die die Anwesenden mit spektakulären Exponaten und spannenden neuen Perspektiven begeisterte.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen IT-Dienstleister und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das ISO 9001-zertifizierte Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

