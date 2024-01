Corbiota ins Seedhouse aufgenommen

Meilenstein für das Agrar-Start-up Corbiota! Die Tierfutterproduzenten partizipieren als eines von sechs jungen Unternehmen am international anerkannten und in Deutschland einzigartigen Accelerator-Programm.

Das Förderteam des sogenannten Innovations-Hubs konzentriert sich im Gegensatz zu anderen Acceleratoren ganz auf Agrar-, Food- und damit zusammenhängende Ideen. „Die Fokussierung auf die für uns relevanten Themen ermöglicht es uns, besonders tief und maßgeschneidert an unserem Geschäftsmodell zu arbeiten. Wir freuen uns deshalb auf die sechs Monate in Osnabrück. Das wir als nordrheinwestfälisches Start-up ausgewählt wurden, ist für uns eine besonders große Wertschätzung“, so Julia Rohde, CEO von Corbiota.

In den nächsten sechs Monaten bekommen die Co-Founderin und ihr Team Input aus dem gesamten Seedhouse-Team. Dazu zählen Stakeholder aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik genauso wie ehemalige Start-ups, die bereits Erfahrungen auf dieser speziellen Gründungsreise gesammelt haben.

„Wir möchten idealen Nährboden für die jungen Gründer:innen schaffen und einen Ort bieten, an dem sich die Visionäre frei entfalten und entwickeln können“, sagt Florian Stöhr, Geschäftsführer Seedhouse Accelerator. Zum breit gefächerten Netzwerk gehören so starke Marken wie z.B. PHW, Agravis, Big Dutchmann oder die Conditorei Coppenrath und Wiese.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des niedersächsischen Förderprogramms ist es, dass die Unterstützung sich am jeweiligen Entwicklungsstand der einzelnen Unternehmen orientiert. Während es für einige Gründerinnen und Gründer entscheidend ist, sich ein Netzwerk aufzubauen und erfolgreiche Unternehmensstrukturen aufbauen, ist für Corbiota unter anderem die Begleitung in Finanzierungsrunden ein wichtiger Aspekt, da sich das Team um Julia Rohde mitten in der Skalierungsphase befindet. Für die CEO ermöglicht die Partizipation am Acceleratorprogramm darüber hinaus noch andere Chancen: „Für uns ist es essentiell, dass wir mit Partnern des Seedhouse in den Austausch zu kommerziellen Studien kommen.“ Außerdem freut sich das Unternehmen über Partner im Bereich Vertrieb und über weitere Referenzbetriebe.

Über Corbiota

Corbiota entwickelt neue und natürliche produktivitätssteigernde Lösungen für industrielle Tiergesundheit und Tierwohl. Das Team bietet eine natürliche, wissenschaftlich fundierte und patentierte Lösung an: Sie füttern Jungtiere gleich zu Beginn der Aufzucht mit speziellen Lebendwürmern, um komplexe Mikrobiota zu übertragen. Die Produktion hat durch den modularen Ansatz so wie die KI-gesteuerte Vollautomatisierung nicht nur eine sehr gute CO2 Bilanz, sie arbeitet auch nach dem Zero Waste Prinzip und ist global skalierbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.corbiota.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.