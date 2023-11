Gleichnamige CD begleitet eine der schönsten Weihnachtssendungen im deutschen Fernsehen und hilft, das für-Immer-Zuhause der geretteten Tiere zu sichern.

Die Ballermann Ranch in Blockwinkel (Niedersachsen) ist längst nicht nur ein Begriff für Freunde des Westernreitens. Annette und Andre Engelhardt haben es geschafft, ihre Pferderanch mit Veranstaltungen rund um das Thema Country und sogar einer eigenen Kapelle (!) in ganz Deutschland bekannt zu machen. Darüber hinaus gehört die Ballermann Ranch seit fünf Jahren zu Europas größtem Verbund an Begegnungs- und Heimathöfen für gerettete Tiere – Gut Aiderbichl. Hier finden vernachlässigte und kranke Pferde und Esel Sicherheit und ein neues Für-Immer-Zuhause.

Auf der Ballermann Ranch entstand heuer eine der schönsten Weihnachtssendungen für das deutsche Fernsehen: COUNTRY WEIHNACHT AUF GUT AIDERBICHL – Herzige Tiergeschichten mit Countrymusik. Ausgestrahlt wird die tierische Weihnachtsshow an Heiligabend und den Weihnachtstagen auf sonnenklar.TV, wir24,TV, Schlagerparadies.TV sowie im Online-Stream bei Gut Aiderbichl. Neben den tierischen Stars der Sendung geben u.a. Linda Feller, Michael Hirte, Joshville, Celin & Ray, die Rhinestones, Maverick u.v.a. den geretteten Tieren ihre Stimmen.

CD zu Weihnachtsshow:

Die tierische Weihnacht auf Gut Aiderbichl wird vom einem wundervollen, gleichnamigen Country-Sampler begleitet. Die CD „COUNTRY WEIHNACHT AUF GUT AIDERBICHL“ präsentiert die schönsten Country Weihnachtssongs, perfekt für jeden Country Fan in der besinnlichen Jahreszeit. Mit dabei sind Truck Stop, Jonny Hill, Tom Astor, Linda Feller, die RhineStones u.v.a. Stars der deutschen Country- u.- Westernszene. Ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk und ein Bekenntnis für die geretteten Tiere von Gut Aiderbichl.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

