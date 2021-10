“Crash-Kurs fürs Leben” für Hamburger-Oberstufenschüler!

Frank Hoffmann Immobilien unterstützt die Initiative Zukunftstag!

Der norddeutsche Immobilienmakler Frank Hoffmann Immobilien unterstützt eine Initiative von Schülern für Schüler:

Alles begann mit dem Tweet einer Kölner Schülerin: “Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann´ne Gedichtsanalyse schreiben. In 4 Sprachen.” Zwei Kasseler Schüler wollten gegen das oft praxisferne Lernen an Schulen etwas unternehmen und gründeten einen gemeinnützigen Verein, der mittlerweile den Zukunftstag für Oberstufenschüler an Schulen in ganz Deutschland organisiert. Es wird werbefrei Grundwissen in den Bereichen Steuern, Finanzen, Krankenkasse und Wohnen vermittelt. Frank Hoffmann Immobilien übernimmt regelmäßig die Expertise für den Bereich Wohnen und stellt den Schulen firmeninterne Referenten zur Verfügung.

Der Immobilienmakler, Keanu Templin, der schon seit acht Jahren im mittelständischen Familienunternehmen tätig ist, erzählt: “Mit meinen 25 Jahren bin ich einigermaßen dicht dran am Alter der Oberstufenschülerinnen und -schüler und kann mich gut in sie hineinversetzen. Die erste eigene Wohnung anzumieten ist schon aufregend und es gilt so Einiges zu beachten. Dieser Crashkurs fürs Leben beantwortet zum Beispiel ganz grundlegende Fragen: Was bedeutet Brutto- und Nettomiete? Was kommen an zusätzlichen Kosten auf mich zu? Was ist eine Kaution und bekomme ich das Geld wieder? Was sind meine Rechte und Pflichten als Mieter? Was ist eine Abstandszahlung? Wie müssen meine Bewerbungsunterlagen aussehen, damit ich den Zuschlag für die Wohnung bekomme? Der Zukunftstage sind für die Gymnasien und für alle Beteiligten eine Bereicherung. Als ortsansässiger Immobilienmakler in Hamburg Eimsbüttel ehrenamtlich junge Menschen auf Ihrem Weg ins Leben zu begleiten, ist für uns eine Selbstverständlichkeit und macht nebenbei auch noch Spaß.”

Gern beantworten wir weitergehende Fragen auch darüber hinaus und immer sehr gern persönlich. Melden Sie sich bei: Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG, Gärtnerstraße 109, 20253 Hamburg, 040 / 368 200 120, www.frankhoffmann-immobilien.de

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein. Das mittelständische Familienunternehmen wird erfolgreich geleitet von den Geschwistern Nicole Reise und Thore Hoffmann.

Hier erleben Kunden ein vertrauensvolles Miteinander, familiäre Werte wie Zuverlässigkeit, Verantwortung und Ehrlichkeit sind eine Selbstverständlichkeit und werden täglich gelebt. Eine hohe Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungen bestätigen die gebotene Qualität. Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

