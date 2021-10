CreateCtrl wird neue Web Apps auf der IBC 2021 vorstellen

Nach einer coronabedingten Pause kehrt die IBC im Dezember 2021 nach Amsterdam zurück. Die CreateCtrl AG wird auf dieser Messe ihre neuen webbasierten Planungsapplikationen für die Medienbranche vorstellen.

Web Apps erleichtern die Programmplanung

Seit vielen Jahren verwenden Kunden von CreateCtrl, also Fernsehsender und Streaming Anbieter die vier desktopbasierten Applikationen ContentExplorer, Scheme, Programmer und Planner für ihre Programmplanung und die Verwaltung von Programmrechten. Um ihren Kunden noch bessere Lösungen zu bieten, setzt die CreateCtrl AG jetzt auf innovative, webbasierte Applikationen. Die Web Apps berücksichtigen dabei unterschiedliche Kundenbedürfnisse und sorgen für kollaboratives Arbeiten sowie eine bessere Produktivität. Ebenfalls sind hohe Sicherheitsstandards zu erwarten, da die Web Apps in der AWS Cloud gehostet werden und zusätzlich dem europäischen Datenschutz unterliegen.

Große Auswahl an Applikationen

CreateCtrl ist nicht nur vom Desktop zum Web umgestiegen: Auch die Anzahl der Applikationen ist gewachsen. Während der Kunde früher mit vier Applikationen gearbeitet hat, stehen jetzt 16 webbasierte Apps zur Verfügung. Sie sind sowohl einzeln als auch in Kombination einsetzbar. Kunden aus den Bereichen Fernsehen, Streaming oder Radio dürfen sich über diese und weitere Funktionen freuen:

– Content und Metadaten Management

– Programmplanung

– Materialmanagement

– Verwaltung von Lizenzen und Verträgen

– Klassifizierung von altersgerechtem Content

– Planung für Streaming

IBC-Besucher haben die Gelegenheit sich persönlich vom 03. – 06.12.21 in Amsterdam über die Funktionalitäten der CreateCtrl Web Apps zu informieren. Das Unternehmen wird mit seinem Messestand in der Halle 1 am Stand 1.D.22 vertreten sein und freut sich, seine Produktneuheit vorzustellen.

Die CreateCtrl AG entwickelt seit Jahren innovative Softwarelösungen für die Medienindustrie. Als branchenspezialisiertes und inhabergeführtes Softwareunternehmen bietet die CreateCtrl AG jede Möglichkeit, Fernseh- und Radiokanäle und deren Programminhalte einfach, flexibel und bedienerfreundlich zu verwalten. Fernsehsender wie Sky, Discovery sowie Studio100 nutzen die Applikationen von CreateCtrl zur Verwaltung, Archivierung, Planung und Abrechnung von Lizenzen und Programmbeiträgen.

