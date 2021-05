CultSwitch ist bevorzugter Partner der weltweit wichtigsten Buchungsportale

Zum dritten Mal in Folge Premier Partner von Booking.com und Preferred Partner 2021 im neuen Partnerprogramm von Expedia

Berlin, 12. Mai 2021. Mit Partner-Programmen wollen OTAs wie Booking.com und Expedia eine hohe Schnittstellen- und Servicequalität ihrer Connectivity-Partner sicherstellen. Dabei gehört der Channel-Management-Anbieter CultSwitch regelmäßig zu den Partnern mit den modernsten Systemen, der zuverlässigsten Datenübermittlung und den besten Services.

OTAs (Online Travel Agencies) wissen, dass ihr geschäftlicher Erfolg wesentlich von den Systemen und Services ihrer Connectivity-Partner abhängt. Channel-Manager und Hotelsoftware-Anbieter melden automatisch die aktuellen Zimmerbestände der Hotels an die OTA-Portale. Ihre Arbeit entscheidet, wie zuverlässig die Anzeige von Hotelangeboten auf den Portalen und die Übermittlung der Gastdaten an die Gastgeber funktioniert. Connectivity-Partner-Programme sollen dabei helfen, Schwachstellen in diesen Prozessen zu identifizieren und Verbesserungspotenziale auszuschöpfen.

Während Booking.com schon seit längerem regelmäßig die Systeme seiner Connectivity-Partner und die Zusammenarbeit mit ihnen mit einem Partner-Status bewertet, hat die Expedia Group im April 2021 zum ersten Mal einen solchen Status vergeben. Bei beiden Programmen werden die Schnittstellenbreite sowie ihre Zuverlässigkeit, also die Fehlerquote beim Übertragen von Daten, gemessen. Aber auch die aktive Zusammenarbeit der Partner mit den Portalen bei der möglichst umfassenden Betreuung der gemeinsamen Kunden ist sehr wichtig. Gerade darauf legt CultSwitch besonderen Wert und unterstützt seine Häuser dabei, die Angebote der Portale optimal auszunutzen.

Bei Booking.com erreichte CultSwitch zum dritten Mal in Folge den Spitzenstatus “Premier Partner” und stellt damit die beständig hohe Qualität und Funktionalität seiner Schnittstellen und die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Portal unter Beweis. Bei der Expedia Group ist CultSwitch aus einer Gesamtzahl von mehreren Hundert Partnern einer von nur 33 Partnern mit Status Preferred oder Elite, im deutschsprachigen Raum sogar einer von nur dreien.

“Wir haben bei den weltweit wichtigsten Reiseportalen einen besonderen Status erreicht”, sagt Robert Reinsch, Leiter Kundenbetreuung und Partnermanagement bei CultSwitch. “Uns freut dabei vor allem, dass wir dadurch noch mehr für den Erfolg unserer Kunden tun können. Denn zu den Vorteilen, die die Portale ihren Spitzenpartnern bieten, gehört auch die bevorzugte Behandlung bei Schnittstellenerweiterungen und Support.”

