Das 18. Deutsche Down-Sportlerfestival findet 2020 #diesmaldigital statt

Neuer Termin wegen COVID-19-Pandemie

Das 18. Down-Sportlerfestival feiert in diesem Jahr nicht nur die Volljährigkeit, sondern auch eine Premiere, denn aufgrund der aktuellen COVID-19 Lage ist es von großer Bedeutung für alle, neue Wege und Lösungen zu finden, um miteinander in Verbindung zu bleiben. Die Organisator*innen des Deutschen Down-Sportlerfestivals haben deshalb einen Weg für die Teilnehmer*innen gefunden, diesen besonderen Tag trotz der Kontaktbeschränkungen auch in diesem Jahr gemeinsam zu feiern: Das Deutsche Down-Sportlerfestival geht online und wird 2020 zum digitalen Sportereignis!

Es wird zwar ein anderes Festival als in den vergangenen Jahren, das bunte Programm verspricht aber auch 2020 einen abwechslungsreichen und interaktiven Tag voller Freude und Spaß für alle, die mit dabei sind. Die Teilnehmer*innen können sich vom 3. bis zum 17. Juli 2020 auf der Webseite des 18. Deutschen Down-Sportlerfestivals für ihre Wunsch-Workshops am 19. September 2020 anmelden. Zwischen 11 und 14 Uhr wird es beim Festival am Veranstaltungstag einen Livestream, viele Videos, tolle Live-Workshops und Interviews mit beliebten Gästen geben. Wie in den vergangenen Jahren begleitet Andre Gatzke die Kinder und Jugendlichen als Moderator durch den Tag. Eine Besonderheit der digitalen Veranstaltung ist das aktive Mitgestalten des Programms. Auf der Internetseite können die Teilnehmer*innen bereits vor dem Festival Videos ihrer schönsten Sportmomente einschicken. Diese werden dann am Festivaltag allen gezeigt. Gegen 14 Uhr werden zum Abschluss die große Siegerehrung mit Übergabe der Medaillen im eigenen Zuhause und die Highlights des Tages gefeiert. Auch der Festivalsong wird dank gesanglicher Unterstützung und professioneller Anleitung gemeinsam einstudiert und gesungen. Alle Infos rund um das digitale Down-Sportlerfestival 2020 sind in den Social-Media-Kanälen des Deutschen Down-Sportlerfestivals und auf der Website www.down-sportlerfestival.de zu finden.

Kurzgefasst:

Das 18. Deutsches Down-Sportlerfestival findet aufgrund der Corona-Pandemie #diesmaldigital statt.

Es gibt ein buntes, interaktives Programm mit vielen Workshops, Gästen und Aktionen.

Moderator Andre Gatzke und Gäste wie Peyman Amin sind mit dabei.

Die Anmeldung ist bis 17. Juli über die Webseite des Deutschen Down-Sportlerfestival möglich ( www.down-sportlerfestival.de)

Über das Deutsche Down-Sportlerfestival und seine Sponsoren und Förderer

Das Deutsche Down-Sportlerfestival ist eine seit 2003 stattfindende Sportveranstaltung für Menschen mit Down-Syndrom (Trisomie 21), bei der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab dem Alter von vier Jahren an Sportdisziplinen und Workshops teilnehmen können. Diese Sportveranstaltung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Down-Syndrom ist die größte ihrer Art weltweit. Über 650 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und ihre Familien fiebern jedes Jahr diesem großen Tag entgegen. Die Athletinnen und Athleten können in verschiedenen Sportarten zeigen, was in ihnen steckt und neue Disziplinen ausprobieren. Es ist nicht nur ein Sportereignis, sondern auch ein Ort der Begegnung, an dem über 4.500 Besucher zusammenkommen und gemeinsam Spaß haben. Die Veranstaltung bietet vielfach Gelegenheit, sich auszutauschen und zu informieren. Durch die finanzielle und ideelle Unterstützung der langjährigen Sponsoren Hexal AG, ING-DiBa AG, der Stadt Frankfurt, der site-works AG und weiterer Sponsoren und Spender sowie der über 400 ehrenamtlichen Helfer wird das 18. Deutsche Down-Sportlerfestival unter dem Titel “Hurra! Wir werden erwachsen!” am 19. September 2020 an den Start gehen. Weitere Informationen finden Sie unter: down-sportlerfestival.de

Über die site-works AG

Das Deutsche Down-Sportlerfestival wird von der site-works AG, einer Agentur für Integrierte Kommunikation, Design, Markenführung und strategische Beratung mit medienübergreifender Expertise in Frankfurt am Main, organisiert, begleitet und mitfinanziert. Weitere Informationen finden Sie unter: site-works.de

Über den Verein T21 – Gesundes Leben mit Down-Syndrom e. V.

Sport und Bewegung sind die Grundbausteine für ein gesundes Leben. Aus diesem Grund hat es sich der Verein “T21 – Gesundes Leben mit Down-Syndrom” zur Hauptaufgabe gemacht, das Deutsche Down-Sportlerfestival zu unterstützen, das Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland zum Sportmachen und Spaßhaben zusammenbringt. An diesem Tag steht nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern die Freude daran, in der Gemeinschaft aktiv zu sein. Neben dem Deutschen Down-Sportlerfestival unterstützt und initiiert der Verein “T21 – Gesundes Leben mit Down-Syndrom” noch weitere Aktionen und Projekte mit und für Menschen mit Trisomie 21. Weitere Informationen finden Sie unter: t21-ev.de

