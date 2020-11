Dem Winter entfliehen: ein Jahr leben und arbeiten in Portugal

Tempo-Team Personaldienstleistungen bietet mehrere Jobs in Lissabon an. Ideal als Auslandsjahr. Unterkunft, Betreuung vor Ort und kostenfreies Rahmenprogramm mit Sprach- und Sportkursen inklusive.

Offenbach, 11. November 2020 – Tempo-Team sucht mehrere Mitarbeiter in der Kundenbetreuung per Telefon, E-Mail und Chat mit Einsatzort in Lissabon, Portugal. Dieses Job-Angebot ist die Chance auf ein sonniges Abenteuer: leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen. Auch aktuell ist dies möglich – trotz Corona.

Die Stellenausschreibung ist ideal für ein Auslandsjahr nach der Schule, vor oder nach dem Studium oder vor dem festen Einstieg in das Arbeitsleben in Deutschland. Interessierte sammeln Berufserfahrungen im europäischen Ausland, lernen Sprache, Land und Leute kennen und profitieren von einem organisierten Freizeitprogramm. Sie können beispielsweise in Lissabon kostenfrei Sprach- und Sportkurse belegen.

Zu den Arbeitsaufgaben gehören die Betreuung von Kunden und Projekte per Telefon und Mail, die Erfassung und Pflege von Kundendaten, die Kundenberatung bei der Buchung von verschiedenen Dienstleistungen, die Bearbeitung von Reklamationen und Retouren, die Empfehlung von Produkten oder die Weitergabe von Artikel- und Lieferinformationen.

Bewerber müssen 18 Jahre oder älter sein und zumindest einen Hauptschulabschluss besitzen. Gutes Deutsch in Wort und Schrift sowie Grundkenntnisse in Englisch sind ebenfalls notwendig. Um in Portugal arbeiten zu dürfen, benötigen sie die EU-Staatsangehörigkeit. Kommen sie aus einem Land außerhalb der EU, ist eine spezielle portugiesische Arbeitserlaubnis erforderlich.

Die Anstellung in Lissabon sind vorerst auf ein Jahr befristet. Eine Verlängerung ist unter Umständen möglich. Ein möbliertes Einzelzimmer inkl. Internetanschluss und aller relevanten Nebenkosten sowie Reinigungsservice wird kostenfrei vom Arbeitgeber gestellt.

Damit der Einstieg in den neuen Job in Portugal leichtfällt, stehen deutschsprachige Mentoren zur Seite. Die neuen Mitarbeiter werden bei Ankunft vom Flughafen abgeholt und erhalten Unterstützung beim Einleben und bei Behördengängen.

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Offenbach am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

Kontakt

Tempo-Team Management Holding GmbH

Marco Kogan

Herrnrainweg 5

63067 Offenbach

069 / 91 33 45 35

Fax: 069 / 91 33 45 50

pr@de.tempo-team.com

http://www.tempo-team.com

