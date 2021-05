Den Stress hinter sich lassen im Hotel Jardín Tecina

Reisewarnung aufgehoben, Inzidenz auf Kanaren sehr gering, La Gomera mit niedrigstem Wert

Hamburg, Mai 2021 – Auf der Suche nach einer grünen Oase der Erholung? Das letzte Jahr hat allen sehr viel abverlangt. Wer sich nach einer entspannten Auszeit in nachhaltiger und sicherer Atmosphäre umgeben von einzigartiger Natur sehnt, checkt daher am besten auf La Gomera im Hotel Jardín Tecina ein. Nach einer kurzen Pause hat das Hotel bereits seit Ende Juli 2020 wieder geöffnet und bietet Familien, Paaren, Golfern und La Gomera Fans einen gewohnt vergnüglichen und erholsamen Urlaub unter besten Sicherheitsbedingungen.

Mit Sicherheit eine magische Zeit

Die Inzidenz auf den Kanarischen Inseln ist seit Wochen rückläufig. La Gomera verzeichnet den niedrigsten Wert, daher ist die Warnstufe mittlerweile auf die unterste, grüne Kategorie gesetzt – die Reisewarnung für die Kanaren ist aufgehoben. Und auch dank der steigenden Flugfrequenz und der gewohnt regelmäßigen Fährverbindung, wodurch die An- und Weiterreise nach Teneriffa und La Gomera problemlos möglich ist, steht einem Urlaub auf La Gomera absolut nichts im Weg. Auf dem magischen Eiland inmitten des Atlantiks finden Ruhesuchende und Outdoor-Aktivisten allerbeste Bedingungen, abzuschalten und ihre Akkus aufzuladen. Massentourismus ist auf der Insel, die mit ganzjährig mildem Klima und faszinierenden Nationalparks Naturlieber überzeugt, ein Fremdwort. Die Gomeros sind darauf bedacht, ihre Insel mitsamt all ihren natürlichen Schätzen zu bewahren.

Wellbeing für Körper und Seele

Das Hotel Jardín Tecina verspricht seinen Gästen einen Aufenthalt, der die Strapazen der Pandemie nahezu vergessen lässt. Die Sicherheit aller hat natürlich höchste Priorität, deswegen ist das Hotel optimal vorbereitet: Dank der hoteleigenen App gelangen Reisende kontaktlos bis in ihr Zimmer und können Serviceleistungen digital in Anspruch nehmen. In vielen Bereichen hat das Jardín Tecina technisch aufgerüstet – aber stets ohne das Persönliche aus dem Blick zu verlieren. Das Team steht seinen Gästen wie gewohnt rund um die Uhr zur Verfügung, serviert kulinarische Highlights, die zum Teil aus der eigenen Bio-Gartenanbauanlage Eco Finca stammen, verwöhnt mit Relax-Massagen im Spa Ahemon, gibt Personal Trainings und sorgt für allerlei Entertainment und eine sorgenfreie Zeit.

Zuhause auf Zeit für digitale Nomaden

Wer nicht nur einen Urlaub, sondern einen längeren Aufenthalt plant und sein Homeoffice mit Meerblick aufwerten möchte, findet im Hotel Jardín Tecina eine ruhige Arbeitsatmosphäre, natürlich bestes WLAN und den Komfort eines 4-Sterne-Hotels mit köstlicher Versorgung und ausgezeichneten Sport- und Freizeitmöglichkeiten. All jene, die sich für einen Langzeitaufenthalt entscheiden, profitieren von attraktiven Rabatten.

Weitere Informationen zum Sicherheitsprotokoll des Hotels, aktuelle Maßnahmen, zum Download der App und zu Angeboten finden sich online unter https://www.jardin-tecina.com/de/

Über Hotel Jardín Tecina und Tecina Golf:

Das 4-Sterne-Hotel Jardín Tecina auf der grünen Kanareninsel La Gomera beeindruckt seine Gäste durch eine einzigartige Anlage mit kanarischer Architektur und einen 70.000 qm großen subtropischen Garten. Mit einer hervorragenden Servicequalität, einer persönlichen Atmosphäre, einer nachhaltigen Gastronomie und vielen Sportmöglichkeiten ist das Hotel Jardín Tecina ein erstklassiger Ort für all jene, die Entspannung und erholsame Inspiration suchen.

Ergänzt wird das Angebot durch Tecina Golf, einen 18-Loch-Golfplatz mit Par 71, der von nahezu jedem Punkt einen atemberaubenden Blick auf den Atlantik und den höchsten Berg Spaniens, den Teide auf der Nachbarinsel Teneriffa bietet. Neben dem Wohl der Gäste hat der Schutz der Umwelt höchste Priorität: Das zeigt sich zum Beispiel in der Bio-Gartenbauanlange Eco Finca als auch in der Null-Papier-Umweltverpflichtung, die durch verschiedene Maßnahmen und digitale Services angestrebt wird.

Weitere Informationen zu diesen Themen unter www.jardin-tecina.com

