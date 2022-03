Der E-CoffeeCruiser von MC EBike

Stylisches Pedelec für die City und im Gelände

Solide EBike Qualität dank bewährter Komponenten

Das Pedelec wird von einem Hinterradnaben-Motor der Marke Bafang angetrieben. Mit einem Drehmoment von 80 Newtonmetern sind auch steilere Gelände kein Problem für unser MC EBike und eine stattliche Performance ist garantiert. Der Samsung-Akku mit einer Kapazität von 756 Wattstunden sorgt auch bei längeren Strecken für genügend Power – Ausflüge bis zu 80 km sind kein Problem. Hydraulische Scheibenbremsen der Marke Tektro mit einem Durchmesser von 180 mm sorgen dafür, dass du mit diesem EBike jederzeit sicher und verlässlich zum Stehen kommst. Mit der 7-Gang-Kettenschaltung der Marke Shimano Altus cruist du leichtgängig und mit reibungslosen Schaltvorgängen durch die Stadt, aber auch für anspruchsvollere Touren im Gelände ist das EBike sehr gut geeignet. Auf dem 3,5 Zoll großen Farbdisplay C900E von bigstone kannst du während der Fahrt alle relevanten Performance-Daten, wie Reichweite, Geschwindigkeit und die Stufe der elektrischen Unterstützung des EBikes ablesen. Der Rahmen aus Aluminium-Legierung und das gehärtete Glas des Displays machen das Gerät besonders langlebig und widerstandsfähig.

Extraportion Style

Besonderes Merkmal des MC EBikes: Seine einzigartige Optik im 50er Jahre Vintage-Style. Auf den ersten Blick erinnert das Pedelec an ein Motorrad, denn der Akku des EBikes wurde geschickt im „Tank“ versteckt. Auch die Bereifung von Kenda Juggernaut unterstreicht die Motorrad-Optik. Mit 26*4 Zoll sind die Reifen extrem breit und dadurch sehr komfortabel. Ein echtes Fatbike eben. Der große Scheinwerfer des E-CoffeeCruisers leuchtet die Umgebung perfekt aus und sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen dank Fern- und Abblendlicht für eine gute Sicht.

Perfekte Ergänzung

Durch das speziell abgestimmte Zubehör findet auf dem Pedelec alles Platz, was du unterwegs brauchst. Der Gepäckträger kann mit bis zu 25 kg beladen werden und besitzt außerdem ein integriertes Rücklicht mit einer AAA-Batterie, das mit einem separaten Schalter unter dem Licht bedient werden kann. Ein stylisches und zugleich praktisches Upgrade: In der Satteltasche aus stabilem PU-Leder können kleinere Dinge wie z.B. ein Notebook bequem verstaut werden und die Reflektoren an der Rückseite der Satteltasche erhöhen zusätzlich die Sichtbarkeit in der Dunkelheit.

Über MC EBike

MC EBike ist eine Vertriebs GmbH & bietet zurzeit den E-CoffeeCruiser, ein besonderes EBike, inkl. Zubehör an.

Pure Lebensfreude, Life is a Ride. Ride it with Style!

Unser E-CoffeeCruiser ist ein EBike mit Stil – für alle, die es lieben aufzufallen: Mit dem Rad in 50er Jahre Vintage-Optik machst du die Straßen der City zu deiner Bühne und ziehst garantiert alle Blicke auf dich. Denn dieses Pedelec ist anders als alle E-Bike-Modelle, die du bisher gesehen hast. Nichts für Mainstream-Fahrradfahrer, sondern für alle, die das Besondere lieben.

