Der Frühling naht, die Biker bekommen das Kribbeln…

und bei M&M Manufaktur und Motor – Classic Garage GmbH laufen die Vorbereitungen für die Freiluft-Saison schon auf Hochtouren

Apropos Touren: Immer mehr Menschen nutzen Motorroller, um Touren in ihre nähere Umgebung zu unternehmen. Aus mehreren Gründen, z.B. weil man für Roller sehr viel mehr Parkplätze findet als für Autos. Aber trotzdem mobiler und flexibler ist als mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Und auch, weil sie verhältnismäßig günstig und leicht zu handhaben sind. Einen deutlichen Schub bekamen Motorroller außerdem durch die unlängst erfolgte Führerschein-Neuregelung, wonach nun viel mehr Menschen mit ihren vorhandenen Führerscheinen Motorroller fahren dürfen.

Und last but not least spielt der Umweltaspekt eine zunehmend größere Rolle bei Rollern. Denn durch verbesserte Akku-Leistung bei E-Rollern steigt die Rechweite der mobilen Durchstarter immer weiter an, wodurch sie immer attraktiver werden.

Gleichzeitig werden Roller und Motorroller immer günstiger, weil das Angebot an Fahrzeugen nicht nur besser sondern auch größer und vielfältiger wird.

Weil deshalb immer häufiger Anfragen nach Motorrollern kommen, hat die M&M Manufaktur und Motor – Classic Garage GmbH inzwischen einen neuen Geschäftszweig aufgebaut, der sich ausschließlich um Roller bzw. Motorroller kümmert.

M&M Betriebsleiter Marco M. Heide: “Zunehmend im Kommen sind unter den Motorrollern insbesondere E-Roller bzw. Elektro-Roller. Sie haben inzwischen eine ordentliche Reichweite und dürfen in jede Umweltzone, das macht sie zunehmend attraktiver. Außerdem werden sie immer günstiger und man findet überall einen Parkplatz, also jede Menge gute News zu diesem Thema”.

Die M&M Manufaktur und Motor – Classic Garage GmbH ist spezialisiert auf klassische Oldtimer und Youngtimer bei Autos und Motorrädern. Insbesondere mit BMW und Harley-Davidson hat man hier jahrzehntelange Erfahrungen.

Diese Kompetenz bei Classic Cars und Bikes wie BMW und Harley-Davidson aber auch Roller wie Vespa und Piaggio, wird nun an die Nachfrage angepasst und sukzessive erweitert.

Interessenten und Käufer finden in der Oldtimer und Youngtimer Garage nun auch alle Leistungen, die es für Motorroller und speziell Elektro-/E-Roller braucht:

– Pflege

– Handel

– Service

M&M Classic Garage wird dadurch Bestandteil eines zunehmend besser ausgebauten Service-Netzes von Fachbetrieben in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die der E-Mobilität im Bereich Roller und Motorroller einen weiteren Schub verleihen.

Gleichzeitig wird somit deutlich, wie Tradition und Moderne in Einklang gebracht werden können.

Auf der einen Seite die klassiche Oldtimer und Youngtimer Garage, die mithilft, mobiles Kulturgut bei Autos und Motorrädern zu pflegen und zu erhalten.

Auf der anderen Seite wird das vorhandene Schrauber Know-how erweitert und ausgebaut. So unterstützt man verantwortungsvoll umweltbewusste e-Mobilität von heute und morgen.

Betriebsleiter Marco M. Heide, Kfz-Meister

Die M&M Manufaktur und Motor – Classic Garage GmbH

beschäftigt sich mit klassischen Fahrzeugen aller Marken und Jahrgänge im Bereich Oldtimer und Youngtimer bei Autos und Motorrädern.

Das Team erfahrener Schrauber und Spezialisten hat hier über jahrzehnte fundiertes Know-how erworben.

An drei Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein werden für Oldtimer oder Youngtimer folgende Services angeboten:

Handel

Pflege

Reparatur

Restauration

Beratung

Ersatzteile

Transport

Customizing

So wird bei Motorrädern neben Pflege auch die ganz persönliche Individualisierung nach eigenen Wünschen und Vorstellungen angeboten, z.B. für BMW und Harley-Davidson. Ein Fokus sind Auspuffanlagen der Marke Dr. Jekill & Mr. Hyde – The Exhaust.

Kontakt und Ansprechpartner:

Marco M. Heide, Kfz-Meister

mh@mm-cg.de

+49 40 466 570 36

M&M Manufaktur und Motor – Classic Garage GmbH

Am Hehsel 40, 22339 Hamburg

Pyramidenweg 6, 25474 Ellerbek

Weitere Informationen finden sie auf:

https://mm-cg.de

Kfz-Meister Marco M. Heide hat seinen Meistertitel bereits seit 30 Jahren.

Für ihn und sein Team geht es nie nur um Classic Cars, Classics, Bikes, Motorräder oder klassische Fahrzeuge egal welcher Jahrgänge.

Vielmehr geht es um Leidenschaft, Hingabe und Liebe, nämlich um Leidenschaft für Details, Hingabe in Sachen Technik und Liebe für Stil und Design.

