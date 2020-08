Der Marsianer Steve Schild mit weiteren Weltrekorden

Elgg – Der Schweizer Mars-One-Kandidat und “Swiss Men”s Award”-Finalist Steve Schild ist eine aussergewöhnliche Persönlichkeit. Dies beweist er abermals mit neuen Weltrekorden und der Veröffentlichung eines Kinderbuches über seinen Weg auf den Mars.

Zwei weitere Weltrekorde in seiner Sammlung

Während andere Menschen sich zu Zeiten des Corona-Lockdown überlegten, wie es weitergeht, nutzte Steve Schild die Zeit und holte sich erneut einen Weltrekord. Der Weltrekord Zuhause wurde per Video festgehalten und durch das RID – Rekordinstitut Deutschland – verifiziert. Die Vorgabe war einfach: Eine Minute lang Sprünge auf einem Bein auf dem “Trip-Trap” schaffen. Hierbei zählte die geschaffte Anzahl der Sprünge für den Weltrekord. Nach einigen Stunden Übung gelang es Steve den Rekord, der erst im Februar von einem Deutschen aufgestellt worden war, zu brechen. Steve Schild holte sich somit den zweiten Weltrekord allein in diesem Jahr. Bereits im Februar sicherte sich Steve Schild zusammen mit “Prix Courage”-Sieger Remo Schmid den Rekord für die höchste mit einem Wetterballon gesendete Nachricht an die Menschheit. Die Botschaft lautete: Stopp Rassismus, Stopp Gewalt an Männern und Frauen, für Gleichberechtigung. Drei Playmobil-Astronauten brachten die Nachricht in die Stratosphäre. Steve Schild ist derzeit der Schweizer mit den meisten Weltrekorden, nämlich ganzen acht Stück. Sein erklärtes Ziel ist aber ein ganz anderes, nämlich eines Tages den Mars zu erforschen.

Ein Rekord gelingt nicht immer

Ein Weltrekord ist immer eine herausfordernde Sache. Dass ein Rekord nicht immer klappt, musste Steve Schild bitter in der Vorbereitung für die Sendung: “Immer wieder sonntags” feststellen. Zusammen mit seiner Ehefrau Corinna wollte er den Rekord in “41 in 30 Sekunden blind Zitronenfangen auf 3 Meter” brechen. Leider klappte der Rekordversuch bei den Proben nicht, woraufhin sich die Redaktion der Sendung entschloss, den Versuch abzubrechen. Steve Schild und seine Frau werden diesen Rekord aber früher oder später brechen, dafür trainieren die beiden mit Tennisbällen.

Kinderbuch

Der Lockdown ermöglichte Steve Schild in Zusammenarbeit mit Kevin Wieser vermehrt an einem neuen Kinderbuch zu arbeiten. Kevin Wieser hat den bisherigen Lebensweg von Steve Schild in diesem Buch auf humorvolle Art und Weise in witzigen Zeichnungen für Kinder ab der dritten Klasse aufbereitet. Bisher ist Kevin Wieser hauptsächlich durch Cartoons in Social Media und mehrmaligen Teilnahme an 24-Stunden-Comic-Zeichen-Marathons aufgefallen.

“Steve träumt vom roten Punkt am Himmel” heisst das erste gemeinsame Werk. Den Titel wählte die Community von Steve Schild aus. Der Vorschlag dazu kam von Jennyfer Wick, die einen Weltrekord im 12-Stunden-Einkaufswagenschieben hält.

Hier geht es zum Buch: https://amzn.to/30hWqaI

Steve Schild wurde 1984 in St. Gallen geboren. Schon seit seiner Kindheit ist er von Technik, insbesondere Luft- und Raumfahrt, begeistert. Die von der Science Fiction beschriebenen und dargestellten Möglichkeiten, ausserplanetarische Welten zu besiedeln, ließen in ihm den visionären Wunsch entstehen, eines Tages selbst den Weltraum zu erkunden. Das bewog ihn, sich beim Mars One Projekt zu bewerben.

