Der perfekte Backofen macht ordentlich Dampf und reinigt sich selbst

Die Küche ist nicht nur ein Raum für die Zubereitung von Speisen – sie ist weit mehr: Beliebter Treffpunkt für Familie und Freunde, das Entree zum Reich der Gaumenfreuden und Schauplatz kulinarischer Köstlichkeiten. Ganz im Zentrum stehen hier Herd und Backofen. Und völlig zu Recht werden daher an diese Geräte höchste Ansprüche gestellt.

Hightech-Interieur für Gourmets

Vor diesem Hintergrund bietet ORANIER, einer der führenden Anbieter innovativer Küchentechnik in Deutschland, mit dem Spitzenmodell „EBD 830“ einen Backofen, der neben zahlreichen technischen Features die Dampfunterstützung „DampfPLUS“ mit einer praktischen Selbstreinigungsfunktion durch Pyrolyse kombiniert.

Für perfektes Backen, Schmoren und Garen unter Zuführung von Wasserdampf steht „DampfPLUS“. Während des Backens wird Wasserdampf zugeführt. Die Speisen trocknen nicht aus und so wird zum Beispiel Brot richtig kross und der Braten außen knusprig und innen zart. Die automatische Selbstreinigung sorgt anschließend für Sauberkeit und Hygiene – ganz ohne Einsatz von Putzmitteln. Innerhalb von 90 bis 180 Minuten werden Fette und Speisereste bei über 450°C verbrannt. Übrig bleibt lediglich ein wenig leicht zu entfernende Asche.

Außen cool, innen clean – und jede Menge Platz im Backraum

Da die komplett herausnehmbare Ofentür vierfach verglast ist und die Innenscheiben belüftetet werden, ist sie außen immer handwarm. Sollten die Innenscheiben einmal verschmutzt sein, lassen sie sich leicht herausnehmen. Mit der XXL-Backröhre der 80 Liter-Klasse bietet der „EBD 830“ gleich sechs Einschub-Ebenen, auf denen gleichzeitig ein Backblech, Rost und Fettpfanne Platz finden. Sobald die Ofentür – dank der „softCLOSE“-Funktion -sanft und leise schließt, wird die Wärme perfekt verteilt. Dazu taucht die „shineUP“-Beleuchtung den gesamten Innenraum in ein gleichmäßiges, angenehmes Licht.

Auf ganzer Linie: Puristisches Design trifft ins Schwarze

Bei der Design-Linie „pureBLACK“ ist alles in stilvollem Schwarz gehalten: Front, Blenden, Leisten, Griffe – alles tiefschwarz. Das eröffnet der Küchenplanung unterschiedliche gestalterische Freiräume. Die Kombination von Schwarz mit hellem oder rötlichem Holz bietet interessante Kontraste und vermittelt das Gefühl von Wohnlichkeit. Das Arrangement mit Granit hingegen entspricht dem Industrial Style und unterstreicht den Loft-Effekt. So oder so: Das von ORANIER entwickelte Design-Konzept bildet den passenden Rahmen: Für leckere Leibgerichte und kulinarische Genüsse. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland.

