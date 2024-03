Der Sonnenhof sorgt für einzigartige Geburtstagsfeiern

Der Sonnenhof Remseck präsentiert sich als Freuden-Oase und stellt Ihnen die perfekte Kulisse zur Verfügung, um Ihren Geburtstag inmitten von Natur und Abenteuern zu feiern. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um Ihren kommenden Geburtstag gemeinsam mit uns zu planen.

Inhalt

-Naturnah und unbeschwert Geburtstag feiern

-Kreativität und Spaß im Hofladen

-Entspannt feiern mit tatkräftiger Unterstützung

-Geburtstagsabenteuer für die Kleinen

-Kulinarischer Genuss im Grünen

-Hochseilgarten und Riesentrampolin

-Übernachtungsmöglichkeiten für Geburtstagsgesellschaften

-Personalisierte Erinnerungen

-Jahreszeitliche Geburtstagsarrangements

-Hochwertige Geburtstagsfotografien

-Geburtstagsspiele und Unterhaltung für Jung und Alt

-Kontakt für Ihre nächste Geburtstagsfeier

NATURNAH UND UNBESCHWERT GEBURTSTAG FEIERN

Bei uns auf dem Sonnenhof können Sie unbeschwert Ihren nächsten Geburtstag feiern. Wir bieten Ihnen einen Ort, an dem Sie eine einzigartige Naturnähe erleben können. Dafür sorgen die weitläufigen Grünflächen, die Ihnen die perfekte Kulisse für fröhliche Zusammenkünfte bieten und gleichzeitig für eine entspannte Atmosphäre sorgen. Auf diesen Wiesen können Sie Ihre Geburtstage auf eine ganz besondere Weise feiern.

KREATIVITÄT UND SPAß IM HOFLADEN

Unser Hofladen bietet die perfekte Gelegenheit, kreativ zu werden. Sowohl Erwachsene als auch Kinder können hier ihre eigenen Kunstwerke gestalten, wie beispielsweise selbst bemalte T-Shirts, selbstgebastelte Anstecker oder individuelle Geburtstagskarten. Gleichzeitig können Sie regionale Frische unserer kulinarischen Produkte genießen und somit mit Ihren Liebsten schöne Stunden verbringen.

ENTSPANNT FEIERN MIT TATKRÄFTIGER UNTERSTÜTZUNG

Die Organisation von Geburtstagsfeiern kann eine echte Herausforderung darstellen und die Freude am eigenen Geburtstag oder dem Ihres Kindes überdecken. Aus diesem Grund bieten wir vom Sonnenhof Ihnen tatkräftige Unterstützung bei der Planung und Durchführung Ihrer Geburtstagsfeier an. Die Unterstützung erstreckt sich über die Aktivitäten, die Verpflegung die Gestaltung des Ortes, an dem die Feier stattfinden soll. Uns ist es wichtig, dass Sie Ihren besonderen tag in vollen Zügen genießen können, weshalb wie Ihnen den Stress sehr gerne abnehmen.

GEBURTSTAGSABENTEUER FÜR DIE KLEINEN

Unabhängig von Ihrem Alter bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Geburtstag oder eben den Ihrer Kinder bei uns zu verbringen. Für die Kleinen bietet der Sonnenhof eine Vielzahl an Aktivitäten. Die Kinder stehen in unmittelbarem Kontakt zu unserer tierischen Vielfalt und haben die Gelegenheit, auf Tuchfühlung mit Pferden, Hasen, Ziegen und weiteren Tieren zu gehen. Unter unserer Anleitung können Sie und die Kinder die Tiere füttern, streicheln und mit ihnen spielen.

Ein besonderes Highlight ist die Bauernhof Erlebnistour bei uns. Dabei begleiten unsere erfahrenen Betreuer die Kinder auf spannenden Rundgängen, bei denen sie die Natur entdecken und währenddessen auf spannende Geheimnisse des Hofes stoßen können.

Zudem bieten wir personalisierte Erinnerungsstücke an, darunter bemalte T-Shirts, selbstgebastelte Anstecker oder individuell gestaltete Geburtstagskarten.

Wenn Sie mehr über Kindergeburtstage auf dem Sonnenhof lesen wollen, dann schauen Sie auf unserer Website nach oder melden Sie sich bei uns, direkt vor Ort oder telefonisch!

KULINARISCHER GENUSS IM GRÜNEN

Ein Highlight einer jeder Geburtstagsfeier ist das Essen. Der Hofladen des Sonnenhofes bietet eine reiche Auswahl an regionalen Produkten an, die von unserem Küchenteam zu schmackhaften Gerichten verarbeitet werden. Diese Gerichte können Sie bei einem Picknick im Grünen oder als festliches Mahl in einem unserer gemütlichen Räume einnehmen. Somit wird Ihr Geburtstag zu einem kulinarischen Erlebnis

HOCHSEILGARTEN UND RIESENTRAMPOLIN

Für die kleinen als auch für die großen Partygäste gibt es auf unserem Sonnenhof einen Hochseilgarten und ein Riesentrampolin, wodurch der Geburtstag zu einem riesigen Spaß wird. Sie und Ihre Gäste, beziehungsweise Ihr Kind, können Ihre Geschicklichkeiten unter Beweis stellen und Spaß in luftigen Höhen erleben. So macht Bewegung Spaß!

ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR GEBURTSTAGSGESELLSCHAFTEN

Da sich ein Geburtstag oft über den Tag erstreckt oder auch erst abends anfängt, geht eine Feier gerne mal bis in die Nachtstunden. Um die Feier nicht frühzeitig beenden zu müssen, bietet der Sonnenhof gemütliche Übernachtungsmöglichkeiten für Sie und Ihre Liebsten an. So können Sie die Feier genießen und gemeinsam den Tag ausklingen lassen. AM nächsten Morgen können Sie dann noch die Natur erfrischt genießen.

PERSONALISIERTE ERINNERUNGEN

Ein Geburtstag ist ein besonderen Erlebnis und verdient somit besondere Erinnerungen. Wir bieten personalisierte Erinnerungsstücke an, darunter bemalte T-Shirts, selbstgebastelte Anstecker oder individuell gestaltete Geburtstagskarten. Ihr Kind und seine Freunde können bei uns kreativ werden und gehen mit einer materiellen Erinnerung nach Hause. Auch für erwachsene Personen bieten wir diese Aktivität an.

JAHRESZEITLICHE GEBURTSTAGSARRANGEMENTS

Der Sonnenhof bietet spezielle Geburtstagsarrangements an, die auf die verschiedenen Jahreszeiten abgestimmt sind. So bieten wir beispielsweise eine fröhliche Frühlingsfeier, ein entspanntes Picknick im Sommer, ein Erntedankfest Geburtstag im Herbst und eine winterliche Geburtstagsparty. Ihre Wünsche werden zusammen mit der jeweiligen Saison umgesetzt.

HOCHWERTIGE GEBURSTAGSFOTOGRAFIEN

Schöne Momente können bei uns festgehalten werden: Wir bieten auf dem Sonnenhof hochwertige Fotografie Dienstleistungen an, sowohl Gruppenfotos als auch Schnappschüsse. Die Freude Ihrer Feier werden aufgenommen und für die Ewigkeit festgehalten.

GEBURTSTAGSSPIELE UND UNTERHALTUNG FÜR JUNG UND ALT

Damit Sie, egal ob jung oder alt, eine abwechslungsreiche Party bekommen, bietet der Sonnenhof eine Auswahl an Geburtstagspielen und Unterhaltungsprogrammen für Jung und Alt. Wir haben traditionelle Spiele und maßgeschneiderte Programme, die für eine lebendige und fröhliche Stimmung sorgen.

KONTAKT FÜR IHRE NÄCHSTE GEBURTSTAGSFEIER

Für weitere Informationen oder bei Fragen können Sie sich sehr gerne bei uns melden! Sie können uns unter der folgenden Nummer erreichen: 0711-21957305. Oder kommen Sie einfach persönlich vorbei. Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen Ihren Geburtstag auf unserem Sonnenhof zu feiern.

Der Sonnenhof bietet für Hochzeiten aber auch Familienfeste, oder Firmen-Events ganz besondere Räumlichkeiten. Von der historischen Dreschhalle über den urigen Ross-Stall bis hin zu den romantischen Glashäusern. Eingebettet in weitläufige Naturidylle ist jeder Raum einfach einzigartig. So, wie seine Gäste.

Firmenkontakt

Der Sonnenhof GmbH & Co. KG

Lutz Hörr

Sonnenhof 1

70378 Stuttgart

0711 21957305



https://www.dersonnenhof.com/

